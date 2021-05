Calcio d'inizio alle 15.30

Domani, domenica 9 maggio, alle 15.30, al Renzo Barbera, ci sarà la sfida tra Palermo e Teramo, dando così il via ai playoff di Serie C.

I RosaNero allenati da Giacomo Filippi dovranno o vincere o pareggiare per passare il turno perché hanno concluso la stagione regolare in una posizione migliore rispetto agli abruzzesi.

Il Teramo di Massimo Paci, però, nella doppia sfida del campionato ha vinto 2 a 0 in casa e pareggiato 1-1 al Renzo Barbera. Quindi, per Santana & Co. sarà un match che non va assolutamente sottovalutato.

Si potrà guardare Palermo – Teramo su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Ma si potrà anche acquistare, in modalità pay per views, su Sky Sport (ma non su Now).

Ad arbitrare l’incontro sarà Nicolò Mariani che ha diretto i RosaNero soltanto una volta in Serie C: nella sfida persa in casa con il Virtus Villafranca (1-2).

A coadiuvare il fischietto triestino saranno i collaboratori Roberto Terenzio di Cosenza e Mattia Politi di Lecce, mentre il quarto uomo è Enrico Maggio di Lodi.

PROBABILI FORMAZIONI (da www.goal.com)

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marong; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Broh, Floriano, Rauti.

TERAMO (4-4-2): Lewandowski; Lasik, Soprano, Piacentini, Tentardini; Ilari, Santoro, Lombardi, Costa Ferreira; Birligea, Bombagi