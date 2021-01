Serie C

– 1-2, rosanero rimontati dai pugliesi. Vantaggio rosanero con Valente nel primo tempo, nella ripresa le reti di Castoranti e Ciccone.

Si sperava che il Palermo, dopo il successo esterno sul campo della Cavese, potesse cominciare l’attacco alle zone alte della classifica di Serie C, invece i RosaNero sono stati sconfitti con il punteggio di 1-2 dal Virtus Villafranca al Renzo Barbera.

Eppure, la squadra siciliana, allenata da Roberto Boscaglia, era passata in vantaggio al 37° con Nicola Valente grazie a un tiro di destro dalla distanza finito all’angolino.

Nel secondo tempo, però, la rimonta della pugliese. Al 67° il pareggio di Manuele Castorani che ha concretizzato una bella azione personale di Federico Vasquez. Poi, dopo un palo colpito dagli ospiti, arriva all’88° il goal del vantaggio di Nicola Ciccone con un gran sinistro.

In classifica, quindi, il Palermo resta al 9° posto, con un punto di vantaggio rispetto alla Juve Stabia ma con due gare in più giocate. All’11° posto, invece, c’è proprio la Virtus Villafranca che, adesso, è lontana solo due punti.

Da segnalare, infine, che i giocatori del Palermo, per una volta, hanno rinunciato al proprio nome sulla maglia e lo hanno sostituito con il nome Peter Pan. L’occasione è l’atto criminale con cui nei giorni scorsi è stato dato alle fiamme e completamente distrutto l’asilo “Peter Pan” nel quartiere San Giovanni Apostolo a Palermo.

«Un atto di violenza e prevaricazione – ha sottolineato il club – già condannato dalle istituzioni e da tutti i cittadini palermitani onesti. E ora anche dal Palermo con un gesto simbolico che i giocatori rosanero scelgono di portare in campo tutti insieme, tutti uguali, nel nome di chiunque dentro o fuori da uno stadio combatta per difendere un sogno. Il sogno di una comunità civile sana, al riparo da vandalismi e intimidazioni criminali. Ma anche il sogno di uno sportivo che non smette mai di lottare, di crederci fino alla fine, per raggiungere un obiettivo». Foto: Palermo F.C. Facebook.