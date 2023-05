Trofeo Mille Schiacciate, a Palermo la festa del mini volley siciliano

29/05/2023

I piccoli talenti del volley siciliano si sono sfidati sul manto verde del Gruppo Sportivo Don Orione di Palermo. Sul green del Don Orione sono stati allestiti sette campi da mini volley (oggi si chiama S3) con oltre 120 atleti provenienti da tutta la Sicilia a darsi battaglia sotto rete per il trofeo “Mille Schiacciate”, il campionato regionale che mette a confronto i migliori vivai dell’isola per la categoria mini volley-

Il torneo è stato organizzato dal Comitato territoriale della federazione italiana pallavolo della Sicilia e da quello di Palermo, mentre tutta la parte logistica ed organizzativa è stata affidata al Gruppo Sportivo Don Orione. “Un grande appuntamento che ci ha fatto sudare, – sostiene Massimo Sibani, dirigente del Don Orione e della Fipav palermo – ma la pallavolo è in grande crescita, è uno sport sul quale è giusto investire”.

Da competizioni come queste si punta a creare quei talenti che possano rinverdire la grande tradizione volleistica siciliana, che in Catania, a Ragusa, a Palermo ed a Messina ha alcune dei suoi pilastri fondamentali. Non mancano i problemi: servono più campi per far allenare i ragazzini e serve una maggiore attenzione alla pratica sportiva. A questa età la vittoria conta poco, ma per precisione di cronaca va detto che il torneo è stato vinto dai team catanesi, il Roomy Saturnia in campo maschile e il Wekondor nel femminile.