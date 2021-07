In gara 3 Waterpolo ko per 11-5

Il Cus vince nettamente per 11-5 e vola in A2

Waterpolo vola sul 4-2 ad inizio secondo parziale ma c’è la reazione degli universitari

Che festeggiano il ritorno in seconda serie nazionale dopo 18 anni di attesa

Mazzi, autore di 6 reti, è stato il trascinatore di questa sfida decisiva

È festa Cus Palermo. La squadra universitaria allenata da Giampiero Occhione supera per 11-5 la Waterpolo Palermo nella bella della finale dei playoff del campionato di serie B maschile di pallanuoto e dopo 18 anni torna in serie A2. La stagione 2002/03, infatti, è stata l’ultima in A2 per i cussini.

Sugellata una stagione da record con un ruolino di marcia quasi netto, ‘macchiato’ proprio dall’unica sconfitta – ai rigori – in gara 1 con la Waterpolo che lo scorso 10 luglio espugno la piscina del Cus di via Altofonte. I giallorossoneri terminano la stagione con 11 vittorie (10 consecutive tra regular season e semifinali) ed 1 sconfitta. Protagonista di questa sfida è Mazzi con 6 reti realizzate.

In A2 dopo due finali playoff perse

Il Cus Palermo non aveva mai nascosto le proprie ambizioni. La promozione è arrivata dopo una serie finale combattuta (iniziata malissimo) ed al termine di un percorso sportivo iniziato quattro stagioni fa. Da allora due finali perse e, l’anno scorso, la beffa della sospensione per la pandemia covid19.

L’onore delle armi per la Waterpolo

La Waterpolo, unica squadra ad infliggere una battuta d’arresto allo schiacciassi Cus, ha retto bene nel primo parziale ma si è dovuta arrendere alla voglia di vincere dei cugini. Sfuma il sogno della prima volta in A2 per il club palermitano che perde abbandonando i sogni di gloria con l’onore delle armi.

Inizio combattuto, allungo Waterpolo, poi dominio Cus

La sfida decisiva si apre come lecito aspettarsi: le due squadre si inseguono e chiudono il parziale sul 2-2 con la Waterpolo che fa capire il perché sia giunta in finale (battendo due volte la corazzata Cesport Napoli).

Ed i ragazzi allenati da Filippo Puleo ad inizio seconda frazione centrano anche il doppio vantaggio portandosi sul 4-2. A quel punto, però, cambia la musica e lo spartito è tutto del Cus Palermo.

Sale in cattedra capitan Angelo Mazzi che segna una tripletta ribaltando il punteggio. La Waterpolo non molla e trova il pareggio. Diego Geloso segna il 6-5.

La terza frazione è decisiva ed i cussini ingranano con 3 reti portandosi sul 9-5. La Waterpolo non si arrende ma nel finale viene trafitta altre due volte senza trovare la via della rete per il definitivo 11-5 che premia il Cus mandandolo in estasi per la festa finale ed i tipici tuffi in acqua di tutto lo staff e panchina.

Un nuovo successo sportivo per il Cus Palermo

La seconda realtà palermitana di pallanuoto può, dunque, gioire. Per il movimento Cus Palermo è la seconda promozione in poche settimane dopo il salto in serie C del basket. Ma c’è la ciliegina dell’argento di Meli agli Europei di atletica U23 nella staffetta 4X400 a Tallin, in Estonia.

E tra pochi giorni i gemelli Ala e Osama Zoghlami volano a Tokyo per correre i 3000 siepi alle Olimpiadi di Tokyo.

Foto: Cus Palermo