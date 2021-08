Le ambizioni del presidente Domenico Arena

La Volley Palermo a lavoro dal 31 agosto in vista della serie B2 agli ordini di Linda Troiano

Il presidente Domenico Arena “L’obiettivo è raggiungere la salvezza e far crescere tutto il gruppo”

“Puntiamo alla crescita esponenziale del nostro settore giovanile”

E non mancano i ringraziamenti al Francesco Vassallo, tecnico che si è preso un anno sabbatico

Ultimi giorni di vacanza per la matricola Volley Palermo. La squadra palermitana che disputerà il prossimo campionato di serie B2 femminile di pallavolo si radunerà il 31 agosto ed inizierà la preparazione in vista della stagione 2021/22 agli ordini del tecnico Linda Troiano.

Il presidente Domenico Arena fa il punto della situazione prima di partire per la nuova avventura nel campionato nazionale. La prima per questo club.

“Voglio partire dal ringraziamento per coach Francesco Vassallo – sottolinea – che quest’anno si prenderà un anno sabbatico, per motivi personali. Sarà sicuramente un arrivederci perché lo aspettiamo qualora volesse riprendere l’attività in futuro. Il suo lavoro e quello delle ragazze nella passata stagione ci ha fatto pensare oggi all’acquisizione del titolo di Serie B2 con un impiego di risorse economiche importante”.

Squadra completa con quatto arrivi

Il massimo dirigente gialloblu parla poi della rosa della formazione. “La squadra è completa – osserva – abbiamo tenuto alcune delle giocatrici che nella passata stagione hanno rappresentato le fondamenta del gruppo e abbiamo deciso di inserire quattro elementi che hanno già disputato la Serie B2 puntando alla crescita esponenziale del nostro settore giovanile”.

“Fondamentale dare prospettiva”

“Era fondamentale dare una prospettiva ulteriore – continua – ad alcuni elementi che hanno dimostrato di poter tranquillamente disputare una categoria nazionale. Un segnale forte lanciato anche e soprattutto alla nostra base, per garantire alle più piccole una squadra di vertice importante che rappresenti però solo il punto di partenza per un futuro ancora più roseo di cui, mi auguro, la maggior di loro ne sia protagonista”.

Ma se necessari potrebbero ancora esserci nuovi arrivi

Domenico Arena rimane possibilista su nuovi arrivi nonostante la squadra sia completa. “Potrebbe arrivare ancora qualche elemento di categoria – prosegue – solo se lo riterremo opportuno insieme a coach Linda Troiano con la quale ci siamo concentrati parecchio nella scelta dello staff”.

Giacomo Porcaro è il secondo allenatore

Arena presenta lo staff tecnico per la nuova, e sempre più vicina, stagione. “Il secondo allenatore è Giacomo Pecoraro, che ha fatto benissimo in U15 e che ritroverà nell’organico anche la 2007 Marta Radicella oltre ad essere il primo allenatore in Serie C. L’assistente allenatore sarà Salvo Giuliano, il preparatore atletico Davide Taranto, il massofisioterapista Fabio Lo Monaco, la nutrizionista Elena Barbaccia. Stiamo concludendo la selezione di uno scoutman, per l’analisi dei numeri, e di alcuni “sparring” che possano darci una mano più pesante in allenamento”.

“Salvezza in B2 e crescita del gruppo”

E conclude svelando gli obiettivi stagionali. “L’obiettivo è raggiungere nel più breve tempo possibile la salvezza e ottenere la crescita di tutto il gruppo, non solo di B2 ma soprattutto giovanile”.