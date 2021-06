Il botteghino rimane chiuso, posti limitati

Per la finale di ritorno il botteghino del PalaNicosia rimarrà chiuso

L’impianto di Agrigento a capienza ridotta per le norme anti covid19 ospiterà un limitato numero di persone ad inviti

Il match si giocherà sabato 26 giugno alle 18, all’Aragona serve l’impresa contro il Vicenza

Posti limitati ed ingresso ad inviti al PalaNicosia di Agrigento per la finale di ritorno dei play off promozione per la serie A2 femminile tra Saep Dalli Cardillo Pallavolo Aragona e il Volley Vicenza. La sfida si giocherà sabato 26 giugno alle 18.

Nessuna vendita di biglietti

La decisione della società biancazzurra è nata dalla disponibilità di pochi posti all’interno della struttura. Il botteghino, di conseguenza, non sarà aperto e non è prevista la vendita dei biglietti.

I vertici del club agrigentino si dice “dispiaciuta” per non poter accontentare le numerosissime richieste pervenute da parte dei tifosi ed appassionati di pallavolo da tutta l’isola.

La nota della società

“La capienza del glorioso ‘Pippo Nicosia’ – si legge in una nota diffusa dalla società – si è ulteriormente ridotta dopo la decisione del Governo di riaprire parzialmente al pubblico anche gli impianti sportivi al chiuso, con l’emergenza Covid non del tutto debellata. La Società ha così deciso di invitare personalmente un numero limitato di persone al palasport e sarà data priorità ai rappresentanti dei tantissimi sponsor della Pallavolo Aragona che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, nel corso della stagione non hanno mai fatto mancare il loro supporto e sostegno al progetto sportivo della formazione biancazzurra. La Società, infine, informa che prima, durante e dopo la partita saranno scrupolosamente osservate tutte le disposizioni dei protocolli Fipav anti Covid”.

Il match di andata

Il sestetto agrigentino allenato da Massimo Dagioni è chiamato all’impresa per centrare la promozione in serie A2. All’andata la Seap Dalli Cardillo Agrigento Aragona si è arreso per 3 set a 0 (25-17; 25-21 e 25-21) alle vicentine. Un match sotto tono nel quale le siciliane sono mancate nei momenti decisivi lasciando spazio al Vicenza più concreto. Aragonesi in partita solo nel secondo e terzo set. Sabato tra le mura amiche del PalaNicosia ci si aspetta la reazione d’orgoglio.