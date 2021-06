Al PalaOreto vincono i campani 3-1

La Folgore Massa vince anche il ritorno espugnando il PalaOreto 3-1 (25-22 20-25 17-25 14-25)

I neroverdi si aggiudicano il primo set ma gli ospiti mostrano maggior concentrazione

Il presidente Giorgio Locanto “Sorrento ha meritato ma un bravo anche ai miei ragazzi”

Si ferma sul più bello il sogno serie A della Pharmap Saber Palermo. Ad un passo, e tre gradini, dalla promozione in A3 la squadra allenata da Nicola Ferro cede il passo per 3 set ad 1 alla Folgore Massa Sorrento che espugna il PalaOreto, riaperto parzialmente al pubblico, nel match di ritorno della finale dei play off di serie B di pallavolo maschile.

Questi i parziali 25-22, 20-25, 17-25 e 14-25 che hanno mandato in paradiso gli ospiti, bravi a sfruttare gli errori avversari ed a concretizzare il proprio gioco.

La serie A rimane in sogno

Nulla da fare, quindi, per il sestetto neroverde che dopo aver perso 3-1 in Campania lo scorso 12 giugno aveva bisogno di vincere prima del tie-break per arrivare al golden set. Così non è stato nonostante l’apporto del pubblico tornato a gremire gli spalti, sia pure parzialmente, dell’impianto di via Santa Maria di Gesù che ha riaperto a capienza ridotta.

Rimane al 2001, dunque, l’ultima presenza di Palermo in una serie A di pallavolo maschile. L’ultima fu l’Iveco che dopo tre annate chiuse la sua avventura nel massimo campionato nazionale al termine della stagione 2000/2001 con la retrocessione in A2 e la successiva non iscrizione a quel torneo.

“Sorrento ha meritato, ma un bravo ai miei”

Il presidente Giorgio Locanto ha commentato la sfida elogiando gli avversari ma anche i propri ragazzi. “L’avversario ha meritato più di noi – ha sottolineato il massimo dirigente del club palermitano – peccato però aver perso la massima carica nervosa nelle due partite decisive. Onore al Sorrento che ha giocato queste sfide al meglio. Bravi i miei ragazzi e grazie al tecnico Nicola Ferro per la grande stagione disputata. Voglio menzionare il nostro capitano Giovanni Blanco per la grande professionalità. Giusto anche un ringraziamento a Federico Marretta che è venuto a dare il salto di qualità al gruppo nel momento decisivo della stagione, durante la preparazione per questi play off. Sono contento di tutti i ragazzi che ringrazio singolarmente. Giusto menzionare anche lo staff con Gabriele Bruno, Simona Genualdi e Massimo Inzerillo”.

“Orgoglioso dei ragazzi”

Gabriele Bruno, direttore sportivo della Pharmap Saber, ha sottolineato: “La partita era una missione impossibile, ma i ragazzi hanno onorato al meglio la gara. Nel primo set sono scesi in campo con la giusta grinta e cattiveria, aggredendo da subito l’avversario. Nel secondo set non appena sopra di 4 punti probabilmente è scattato un rilassamento ed è venuta fuori la cinica Folgore. Con squadre del genere non puoi permettere di calare mentalmente nemmeno un minuto. A loro possiamo solo dire grazie per aver offerto uno spettacolo insieme a noi per tutti gli appassionati del nostro sport. Ma un grande grazie va anche ai tifosi caldissimi per tutto l’incontro ed i nostri ragazzi che ci hanno condotto fino alla finale. Orgoglioso di ognuno di loro. Ci riproveremo l’anno prossimo”.

Avvio favorevole ai neroverdi

Il primo set è di marca palermitana. La Pharmap Saber di scatto va sul 3-0 poi si fa recuperare ma tiene banco e comanda il pallino del gioco sospinto anche dal pubblico. Blanco, Marretta e soci chiudono in sicurezza con grinta e determinazione il primo parziale per 25-22.

Sorrento torna a giocare

La seconda frazione comincia sulla falsariga del primo set con un sostanziale equilibrio ma con la sensazione che i padroni di casa possano continuare la loro missione: vincere tre set ed arrivare al golden set. Il vantaggio dei palermitani arriva a +4 sull’11-7 ma poi gli ospiti trovano le misure, reagiscono e recuperano. Sfruttando un passaggio a vuoto dei neroverdi. Diventa un testa a testa fino al 19 pari poi, i campani volano via e pareggiano il conto chiudendo il set per 25-20.

Blackout e festa campana tra gli applausi palermitani

Sull’1-1, ci si aspetta la reazione di Blanco e soci, obbligati a vincere per alimentare sogni e speranze promozione. Gli ospiti continuano, invece, a sbagliare poco e per Palermo non c’è scampo. Non riesce nulla. Si spegne la luce ed il terzo set vola via subito con un 25-17 per gli ospiti che non ammette repliche. La Folgore Sorrento, avanti 2-1, è ormai certa della promozione in A3 festeggiando tra gli applausi del pubblico palermitano che ha omaggiato l’impresa dei campani.

La quarta frazione, utile solo alle statistiche, è una passerella per tutti. Sorrento vince anche questa frazione in modo rapido e sul 25-14 fissa il punteggio per 3-1.