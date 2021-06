La lotta per la serie A3 maschile

Prima sconfitta nei play off per la squadra palermitana

Campani bravi a sfruttare le ingenuità dei neroverdi

Locanto “Onore a loro che hanno avuto un pubblico fantastico. Al ritorno possiamo giocarcela”

Il 19 giugno match decisivo al PalaOreto ma servirà vincere almeno il 4 set per arrivare al golden set

Sorrento amara per la Pharmap Saber Palermo che cade contro la Folgore Massa per 3 set ad 1 nell’andata della finale dei play off per la promozione al campionato nazionale di serie A3 di pallavolo maschile. Questi i parziali: 25-21; 25-22; 24-26; 25-22.

Il sestetto allenato da Nicola Ferro ha giocato alla pari contro i quotati avversari ma è mancato un po’ nei momenti clou della sfida che ha visto i padroni di casa sfruttare il fattore campo (grazie alla riapertura parziale al pubblico). Palermitani un po’ sottotono rispetto alle prestazioni offerte nei match precedenti.

Non bastano i 16 punti di Lombardo e Marretta

I campani hanno avuto anche il merito di essere più lucidi e di non perdere la bussola nonostante l’infortunio del palleggiatore titolare avvenuto a match avviato. Lugli del Sorrento è stato il top scorer con i suoi 27 punti, in doppia cifra anche Pilotto ed Armenante con 12 e 10 punti. Per i siciliani, Lombardo (neodottore in Economia e amministrazione aziendale) e l’esperto Marretta, entrambi con 16 palloni messi a terra, sono stati i migliori realizzatori dei neroverdi.

“Onore a loro – sottolinea il presidente Giorgio Locanto – che hanno avuto nel pubblico il settimo uomo. Peccato per noi che abbiamo giocato sottotono rispetto alle nostre ultime prestazioni ma possiamo giocarcela al ritorno. Sono fiducioso”.

Il ritorno al PaleOreto

Il 19 giugno al PalaOreto di Palermo si giocherà la sfida di ritorno che chiuderà il doppio confronto e deciderà chi salirà di categoria. Il match inizierà alle 18 e l’impianto dovrebbe essere parzialmente (agibilità permettendo) aperto al pubblico sia pure con una capienza ridotta. Per l’impresa, servirà vincere almeno in 4 set per mandare la contesa al golden set che designerà la squadra promossa in A3.

La A maschile manca da 20 anni

La Pharmap Saber cerca la serie A, sia pure il gradino più basso della massima lega nazionale. Una serie A che manca da Palermo da 20 anni a livello maschile. L’ultima formazione in massima serie fu la Iveco Palermo che calcò le scene della A1 dal 1999 fino al 2001 centrando – alla prima stagione – le semifinali play off scudetto come massimo risultato, coronato anche dalla vittoria della Coppa Cev. Nel 1999-2000 bissò l’approdo alle semifinali tricolori ma nella stagione successiva retrocedette cessando poi l’attività.

Blackout nel finale del primo set

L’andata di questo epilogo stagionale che mette in palio l’accesso alla serie A si è giocata punto su punto con Folgore e Pharmap Saber che si sono rincorse: 8-7 al primo parziale, 15-16 per gli ospiti. Palermitani avanti anche 19-21 ma sul più bello si è spenta la luce ed i padroni di casa con un parziale di 6-0 hanno centrato il primo set sfruttando tante ingenuità dei siciliani.

Nella seconda frazione, i campani riuscivano a controllare le operazioni di gioco e con un 25-22, meno combattuto, probabilmente, di quanto abbia detto il parziale, portandosi sul 2-0.

Reazione neroverde

Sembrava finita anche alla luce del parziale che vedeva la Folgore Massa avanti 8-4, ma i palermitani non mollavano e pian piano la rimonta si concretizzava nella parte conclusiva che veniva portata a casa ai vantaggi per 26-24. Match riaperto anche a livello psicologico ma nella quarta frazione, la Folgore Massa tornava a giocare la sua pallavolo e, soprattutto, a sbagliare di meno chiudendo in scioltezza il set per 25-22 ed aggiudicandosi il primo round.

Primo ko dei palermitani nei play off

Quella con i campani è stata la prima sconfitta nei play off per i palermitani. Lungo ed estenuante il cammino della Pharmap Saber verso il doppio atto decisivo di questa stagione 2020/21. Dopo aver conquistato il secondo posto nel corso della regular season del girone L2 con 23 punti frutto di 8 vittorie (una al tie-break) in 10 match, i neroverdì hanno superato tre turni di play off.

Il club presieduto da Giorgio Locanto ha superato nel primo turno il Papiro Catania vincendo in entrambi i casi per 3 set a 0; poi il Lamezia aggiudicandosi le due sfide al tie-break, e – in semifinale – il Letojanni, superato per 3-0 all’andata e 3-1 a domicilio al ritorno.