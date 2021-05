Mercoledì la gara di ritorno con l'Avellino

Mercoledì 26 maggio, alle 20.45, al Partenio di Avellino si giocherà la gara di ritorno del primo turno dei play off nazionali di Serie C tra gli irpini e il Palermo. La gara sarà trasmessa in chiaro da Raisport.

Ieri, al Renzo Barbera, i Rosanero hanno vinto uno a zero grazie al rigore siglato all’85° da Roberto Floriano.

Per effetto di questo successo, per conquistare la qualificazione ai quarti di finale, il Palermo di Giacomo Filippi avrà a disposizione due risultati su tre.

Infatti, ai siciliani occorrerà o il pareggio o naturalmente la vittoria. In caso di vittoria dell’Avellino, con qualsiasi risultato, perché non contano i goal in trasferta ma la posizione maturata in classifica alla fine della stagione regolare, a passare sarebbero i campani.

Per stabilire, poi, gli accoppiamenti per i quarti di finale ci sarà un nuovo sorteggio con non solo le squadre provenienti dal primo turno ma anche con le tre seconde classificate: Alessandria, Padova e Catanzaro. Andata domenica 30 maggi, ritorno mercoledì 2 giugno e sempre senza la possibilità di supplementari e calci di rigore ma con la regola della migliore posizione in classifica.

Foto da Palermo F.C, Facebook.