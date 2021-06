Il ritorno della finale play off apre parzialmente al pubblico

Il match decisivo si gioca sabato 19 giugno alle 18 al PalaOreto

I neroverdi allenati da Nicola Ferro hanno l’obbligo di vincere almeno 3-1 per arrivare al golden set

Potrebbe segnare il ritorno di Palermo nella serie A nazionale del volley

Per l’occasione torna il pubblico da marzo 2020

Il presidente Giorgio Locanto “Ci proveremo con tutte le nostre forze. Sarà dura ma possiamo farcela”

Una rimonta per coronare un traguardo storico. Tra la Pharmap Saber Palermo e la serie A3 di pallavolo maschile c’è l’ostacolo Folgore Massa Sorrento. L’attesa per il match decisivo è quasi terminata. La partita di ritorno della finale dei play off promozione di serie B si gioca il 19 giugno alle 18 al PalaOreto di via Santa Maria di Gesù, arbitri Sorgato e Testa.

Sfida senza appello

I neroverdi guidati dal tecnico Nicola Ferro hanno l’obbligo di vincere 3-0 o 3-1 (ed in ogni caso prima del tie-break) per pareggiare il 3-1 subito lo scorso 12 giugno nel match di andata ed arrivare al golden set. Per andare in paradiso, il sestetto palermitano dovrà vincere anche questo mini-set di spareggio. In sostanza, la Pharmap Saber dovrà vincere 4 set e, al massimo, concederne uno. Non ci sarà appello: se Sorrento dovesse portare a casa 2 set andrebbe in A3.

Nella sfida decisiva il ritorno del pubblico

Nel momento decisivo di questa stagione di serie B, quello che potrebbe far tornare la Palermo del volley nel grande palcoscenico della serie A nazionale dopo 20 anni esatti di attesa (dai tempi della Iveco), c’è una notizia positiva: il ritorno del pubblico al PalaOreto, sia pure con la capienza ridotta. Per la prima volta da marzo 2020, l’impianto di via Santa Maria di Gesù potrà ospitare gli appassionati che non vogliono perdersi questo match decisivo.

‘Sold out’ di prenotazioni in poche ore

Con le norme anti-covid in vigore, ed una pandemia che ancora non è sconfitta, la società palermitana ha proceduto in settimana ad aprire le prenotazioni per il pubblico che assisterà alla partita. In poche ore i tagliandi nominativi e gratuiti a disposizione sono stati prenotati tramite e-mail. Ci sarà, quindi, una sorta di ‘sold out’ sia pure con una capienza limitata del palazzetto.

Diretta su Facebook dalle 17,45

Sarà, comunque, possibile, visionare la sfida anche sulla pagina Facebook della squadra grazie alla diretta in streaming a partire dalle 17,45.

Locanto, “Ci proveremo con tutte le nostre forze”

“Ho visto bene i ragazzi durante la settimana, ce la metteremo tutta per sfruttare anche il fattore campo – sottolinea Giorgio Locanto, presidente del club palermitano – e, naturalmente, vinca il migliore. Ci proveremo con tutte le nostre forze. Abbiamo i numeri e la possibilità per ribaltare la situazione. Certo, il Sorrento è una squadra molto forte e regolare che ha in Lugli il suo uomo di punta. Noi abbiamo, di contro un mix di esperienza e gioventù e sappiamo di essere una squadra che riesce a coprire bene tutti i ruoli. Possiamo essere efficaci in tutti i fondamentali. La nostra è una rosa piuttosto completa. Speriamo in questo. Non dobbiamo avere cali. Chi manterrà la concentrazione avrà la meglio”.

Ferro, “Non dobbiamo avere fretta”

Il tecnico Nicola Ferro – che 20 anni fa giocava proprio nella Iveco Palermo nell’ultima stagione in serie A1 – analizza la sfida con i campani. “Il contraccolpo della sconfitta – sottolinea il coach – è stato assorbito. I ragazzi sono consapevoli del fatto che non ci saranno appelli. E sanno che all’andata abbiamo perso perché abbiamo avuti cali di concentrazione. Del resto, quella partita l’hanno decisa gli episodi. Sia per noi che per loro perché nel terzo set, quello vinto, eravamo noi ad inseguire”.

E continua: “La Folgore Massa è una squadra abituata ai play off, provano il salto di categoria da alcune stagioni. Inoltre sbagliano poco. La chiave sarà quella di evitare di forzare troppo la giocata. Non dobbiamo avere fretta di chiudere il punto”.

Blanco carica i suoi

Giovanni Blanco, capitano della Pharmap Saber Palermo carica i suoi. “Innanzitutto da capitano sono contento e orgoglioso soprattutto dei sacrifici e dell’impegno che abbiamo messo sia io che i miei compagni di squadra per arrivare fino a questo punto – sottolinea – e manterremo alta la concentrazione per un unico scopo: accedere alla serie A3. Sarà un’ardua impresa dato la squadra competitiva che affronteremo, ma a favore nostro ci sarà il fattore di giocare in casa, nel nostro palazzetto. Sono certo che il calore del pubblico ci aiuterà a mantenere alta la concentrazione e portare sempre più in alto il nome della Pharmap Saber Palermo. Daremo il meglio di noi stessi”.