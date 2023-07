La vendita libera scatterà dal 28 luglio

La stagione 2023-2024 è ufficialmente iniziata con gli atleti che partono per il raduno di Veronello in attesa dell’avvio del ritiro in Trentino Alto Adige ed il Palermo che annuncia l’apertura della campagna abbonamenti per il prossimo campionato di serie B. Con prezzi più alti rispetto alla scorsa stagione sia per i tesseramenti che per i biglietti delle singole partite.

I vecchi abbonati (2022-2023) avranno il diritto di prelazione e per loro la campagna abbonamenti inizia già da domani, mercoledì 5 luglio, a partire dalle 13. In questo lungo periodo di prelazione potranno rinnovare o cambiare il proprio posto a tariffe agevolate rispetto al costo di tutte le singole gare. Per loro, più del 40% di sconto in alcuni settori e almeno il 50% di sconto in tutti i settori per tutti gli Under 16.

Prezzi più alti rispetto alla scorsa stagione

Aumentati i prezzi rispetto alla scorsa stagione. Tessera annuali per chi ha diritto di prelazione vanno dai 180 euro per le curve ai 2100 euro per la tribuna sostenitori. Lo scorso anno si partiva dai 160 euro ai 1350 euro.

I prezzi vendita libera partono dai 210 euro delle curve ai 2500 euro per la tribuna sostenitori. Nella scorsa stagione si partiva da 190 euro ai 1500 euro.

Lievitano anche i prezzi dei singoli biglietti: lo scorso anno si partiva dai 15 euro delle curve fino ai 110 della tribuna sostenitori. Quest’anno 18 euro euro delle curve, 170 tribuna sostenitori.

La vendita libera, invece, scatterà dal 28 luglio

Benefit anche per i nuovi abbonati, che con la tessera stagionale risparmieranno in alcuni casi fino a più del 30% della somma delle gare acquistate singolarmente.

Rinnovata la convenzione con l’Università di Palermo

Rinnovata la convenzione con l’Università di Palermo, mentre novità di quest’anno è la “promo famiglia”, dedicata alle famiglie e agli under 14, a cui sarà riservato uno specifico settore dello stadio in gradinata superiore.

Contro la dispersione scolastica

L’intera campagna abbonamenti sostiene quest’anno un progetto solidale a favore della comunità cittadina contro la dispersione scolastica. Abbonandosi, i tifosi del Palermo “adotteranno” infatti studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.

“Solo insieme siamo il Palermo”

La campagna è accompagnata dal claim “Solo insieme siamo il Palermo”, con un visual che vuole celebrare l’unione perfetta tra la squadra e i suoi tifosi: in primo piano di spalle un “Brunori” che è contemporaneamente un tifoso sugli spalti con la maglia del capitano e il giocatore in campo con i suoi compagni, in un Barbera colmo di colori rosanero: solo lottando insieme allo stadio, gli obiettivi potranno essere raggiunti.

Fase 2, vendita libera dal 28 luglio

A partire dalle 11.00 di venerdì 28 òuglio potranno essere sottoscritti i nuovi abbonamenti attraverso diversi canali: online su palermofc.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera. In questa fase non sarà più possibile usufruire delle tariffe scontate in prelazione.

Tutti gli abbonati che sottoscriveranno un abbonamento in fase di prelazione o durante la vendita libera, sia online che nei punti vendita Vivaticket, riceveranno un voucher-ricevuta d’acquisto con cui potrà essere ritirata successivamente (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera.

Prezzi abbonamenti 2023-2024 prelazione

Curve 180 euro intero, 140 euro donne ed Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1958), 120 euro Under 16 (nati dall’1 gennaio 2007).

Gradinata (anello superiore) 250 euro intero, 195 euro donne ed Over 65, 140 euro Under 16

Gradinata (anello inferiore), 315 euro intero; 250 euro donne ed Over 65, 180 euro Under 16

Tribuna laterale 500 euro intero, 400 euro donne ed Over 65, 300 euro Under 16

Tribuna centrale 700 euro intero, 560 euro donne ed Over 65, 420 euro Under 16

Tribuna centralissima, 1050 euro intero, 840 euro donne ed Over 65; 630 euro Under 16.

Tribuna sostenitori, 2100 euro.

Prezzi abbonamenti 2023-2024 vendita libera

Curve 210 euro intero, 165 euro donne e Over 65, 145 euro Under 16

Gradinata (anello superiore) 300 euro intero, 235 euro donne ed over 65, 180 euro Under 16, 19 euro Promo famiglia per Under 14 nati dall’1 gennaio 2009.

Gradinata (anello inferiore) 370 euro intero, 300 euro donne e Over 65, 235 euro Under 16

Tribuna laterale 580 euro intero, 460 euro donne e Over 65, 360 euro Under 16

Tribuna centrale 850 euro intero, 650 donne e Over 65, 500 euro Under 16

Tribuna centralissima 1250 euro intero, 950 euro donne e Over 65, 710 Under 16.

Tribuna sostenitori 2500 euro.

Prezzi singole partite serie B 2023-2024

Curve 18 euro intero, 14 euro donne, Over 65 ed Under 16

Gradinata (anello superiore) 23 euro, 18 euro

Gradinata (anello inferiore) 28 euro, 23 euro

Tribuna laterale 39 euro, 31 euro

Tribuna centrale 60 euro, 45 euro

Tribuna centralissima, 85 euro, 65 euro

Tribuna sostenitori, 170 euro.

Riepilogo calendario sottoscrizioni

Dal 5 al 16 luglio prelazione solo Online e nei punti vendita Vivaticket – conferma del posto per tutti abbonati 2022-2023

Dal 18 al 19 luglio prelazione solo in presenza presso lo stadio Renzo Barbera – solo per gli Amici Rosanero abbonati nel 2022-2023 che potranno cambiare il proprio posto

Dal 20 al 26 luglio prelazione solo Online e nei punti vendita Vivaticket – per tutti gli abbonati 2022/2023 che potranno cambiare il proprio posto

Dal 28 luglio vendita libera solo Online e nei punti vendita Vivaticket.

Altre informazioni sono disponibili sul sito del Palermo Fc.