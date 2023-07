Fia Formula 3, punti preziosi per il marinese, domenica la Feature Race

Condizioni meteo variabili hanno condizionato l’andamento della Sprint Race di Silverstone che si è corsa questa mattina sullo storico tracciato britannico sede del settimo dei doppi appuntamenti del Fia Formula 3. Il pilota marinese Gabriele Minì ha concluso al quinto posto la sua gara al termine di 18 giri movimentati in una corsa vinta dall’argentino Franco Colapinto.

Sei punti preziosi per il siciliano che mantiene la quinta posizione nella classifica generale salendo a quota 71 e tallonando Zack O’Sullivan che vanta due lunghezze in più, Dino Beganovic che ha 75 punti e Josep Martì che è secondo con 76 punti. Altro discorso per Gabriel Bortoleto, il brasiliano grazie al secondo posto odierno vola – letteralmente – a 120 e mette una seria ipoteca sul titolo. Ma è una classifica molto corta almeno dalla settima posizione a salire con Paul Aron (settimo a quota 65) e Franco Colapinto che possono ancora dire la loro.

Partenza posticipata

Avvio di gara rinviato di qualche minuto con la direzione di gara indecisa sull’utilizzo o meno della safety car alla partenza. La Hitech Pulse-Eight decide di far correre i suoi piloti con le gomme da asciutto nonostante ci sia qualche goccia di pioggia.

Minì, partito dalla terza fila dopo l’inversione delle prime dodici posizioni in griglia come da regolamento per la Sprint Race, alla seconda tornata è quinto ma Bortoleto – il capoclassifica del campionato – lo sorpassa.

Pioggia a metà gara

La pioggia irrompe durante l’ottavo giro, poco prima di metà gara. Le vetture scivolano sul tracciato ed entra la safety car. Diversi piloti approfittano del momento e corrono ai box per il cambio gomme.

I primi dieci in classifica però rimangono con la stessa mescola. La contesa riprende effettivamente alla tredicesima tornata, al termine della pioggia. Ne mancano sei alla fine con la pista ancora scivolosa che favorisce chi ha utilizzato gli pneumatici da bagnato.

Minì scende in nona piazza ma rimonta

Il siciliano scende così in nona posizione ma il tracciato comincia ad asciugarsi e chi non è entrato ai box torna ad avvantaggiarsi. Minì è tra questi e comincia la sua rimonta fino al quinto posto a quattro giri dalla bandiera a scacchi. Ma il divario con gli altri è eccessivo e la situazione per lui non muta più.

Domenica la Feature Race

Domenica mattina alle 9.20 si corre la Feature Race da 22 giri. Minì parte dalla quarta fila dopo il settimo tempo ottenuto nelle qualifiche del venerdì. Diretta su Sky Sport e Now Tv