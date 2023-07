Fia Formula 3, il pilota marinese in quarta fila nella Feature race di domenica

Settimo tempo per Gabriele Minì al termine delle qualifiche a Silverstone in Gran Bretagna, teatro del settimo doppio appuntamento del campionato Fia Formula 3. Il pilota marinese ha fatto registrare il crono di 1’46″040 superando di appena 6 millesimi il compagno di scuderia Luke Browning che era stato il più veloce nelle libere della mattina.

Tutto si è deciso nei minuti finali della mezz’ora di prove odierne. Con il driver della Hitech Pulse-Eight che ha piazzato il tempo posizionandosi momentaneamente al secondo posto. A pochi secondi dal termine la prima fila virtuale era tutta italiana visto che Leonardo Fornaroli della Trident, aveva bruciato tutti col crono di 1’45”520. Ma Goethe, Martì, Mansel, il leader della classifica Bortoleto ed Aron hanno poi firmato tempi migliori del giovane siciliano che si è pur migliorato di quasi due decimi rispetto all’ottavo tempo (1’46″223) ottenuto nelle libere. Rimane un buon piazzamento nella top ten che può aiutare Minì a centrare punti pesanti per la classifica del campionato.

Quarta fila nella Feature Race, terza nella Sprint

Con questi risultati, il 18enne talento palermitano parte dalla quarta fila nella Feature Race di domenica 9 luglio, mentre sabato 8 luglio con i primi 12 che scattano con posizioni invertite Minì scatta dalla terza fila. Dalla prima fila alle 9.20 parte il suo compagno di squadra Sebastian Montoya.

Gabriele Minì è quinto in campionato

L’alfiere della Hitech Pulse-Eight vuole tornare ad essere protagonista ed aspira a posizioni di rilievo anche per risalire la classifica. Nonostante un periodo non troppo brillante dal punto di vista dei risultati con un solo piazzamento a punti nelle ultime quattro corse (il doppio zero a Barcellona e quello nella Feature Race in Austria con i 9 punti presi nel secondo posto della Sprint Race al Red Bull Ring), il driver palermitano è al quinto posto nella classifica del campionato con 65 punti. Il vincitore di Monte Carlo ha gli stessi punti di Paul Aron ma deve recuperare.

Il leader Gabriel Bortoleto ha raccolto finora 111 punti e guida con 36 lunghezze di vantaggio su Josep Martì e Dino Beganovic, a quota 73, invece, Zack O’Sullivan, vincitore della Feature Race in Austria la scorsa settimana. Imperativo sarà non far scappare il brasiliano della Trident che finora è stato il pilota più costante e concreto della serie. Per il sudamericano ben 9 risultati utili sui 10 fin qui corsi.

Il programma del weekend a Silverstone

Sabato 8 luglio alle 10.20 si disputa la Sprint Race sulla distanza di 106 km e 38 metri suddivisi in 18 giri; domenica 9 luglio, invece, la Feature Racing con semaforo verde alle 9.20 con i piloti che percorreranno 22 giri per 129 km e 602 metri. Tutto in diretta su Sky Sport e NowTv con live testuale sul sito ufficiale del campionato, ovvero su FiaFormula3.com.

Foto: Pagina Facebook Gabriele Minì