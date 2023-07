Fia Formula 3, il marinese torna a far punti

Torna in pista, torna a punti e torna sul podio Grabriele Minì. Il pilota di Marineo infatti conquista il secondo posto nella Sprint Race al Red Bull Ring in Austria sede del sesto doppio appuntamento del campionato Fia Formula 3. Meglio di lui soltanto l’estone Paul Aron della Prema che ha tagliato per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi chiudendo i 20 giri con un vantaggio di 1″469 millesimi di vantaggio sul 18enne palermitano.

L’alfiere della Hitech Pulse-Eight muove la classifica generale e con i nove punti acquisiti grazie alla piazza d’onore nella sprint agguanta il terzo posto a quota 65 affiancando Paul Aron unico oggi a superarlo.

Minì recupera terreno anche nei confronti di Josep Martì che ha 73 punti e di Gabriel Bortoleto, leader della rassegna internazionale – oggi decimo – che ha totalizzato 93 punti finora.

Terzo podio stagionale per Minì

Il driver siciliano si è scrollato quindi il doppio zero di Barcellona ed ha centrato il suo terzo podio stagionale dopo il terzo posto in Australia ad inizio aprile e la vittoria di Monaco. Entrambi i risultati sono arrivati nella Feature Race che mette in palio più punti ed è l’evento clou di ogni weekend della Fia Formula 3.

Sono i primi punti stagionali nella Sprint Race per il giovanissimo talento originario di Marineo che nei precedenti quattro appuntamenti (ad Imola non si è corso come è noto per l’alluvione che ha cancellato l’evento, ndr), non era riuscito a rientrare nei primi dieci.

La Sprint Race al Red Bull Ring

Gabriele Minì ha quindi conquistato il secondo posto nella Sprint Race. Grazie allo schieramento invertito il pilota siciliano è partito in prima fila (seconda posizione) dietro a Martì dopo l’undicesimo tempo delle qualifiche del venerdì. Chiuso il giro di formazione guidato dalla safety car, Martí ha mantenuto il comando dalla linea, ma Oliver Goethe non è riuscito a staccarsi in modo pulito, scendendo dal quarto al 27esimo posto.

Minì nel frattempo, sceso al quarto posto è tornato sotto al nono giro superando Fredrick all’esterno della curva 4 per andarsi a prendere il terzo posto. Safety Car di nuovo in pista all’11mo giro dopo il contatto tra Gray e Villagomez alla curva 4. Tre giri dopo tutto è ripartito con Minì che parte all’attacco. Alla 18ma tornata il pilota della Hitech Pulse-Eight sorpassa Martì portandosi in seconda posizione ma non riesce a sopravanzare Aron. L’alfiere della Prema ha tenuto a bada gli attacchi del siciliano.

Collet terzo davanti a O’Sullivan. Edgar ha segnato la sua prima top five della stagione per MP Motorsport, essendo partito 16° in griglia, mentre Martí è arrivato sesto per Campos. Frederick è arrivato settimo alla fine davanti a Beganovic, Montoya e Bortoleto, che ha preso il punto finale in campionato al 10° posto.

Domenica la Feature Race, Minì parte dalla sesta fila

Ma non è ancora finita. Il clou del fine settimana allo Spielberg sul Red Bull Ring arriva domenica 2 luglio con la Feature Race. Appuntamento alle 8.25 con Gabriele Minì che partirà dalla sesta fila. In pole position invece lo svizzero Grégoire Saucy. Per il siciliano si prospetta una gara di rimonta ma l’ottimo podio centrato oggi può dare una spinta in più visto che le motivazioni non mancheranno.

Foto: Fia Formula 3