Il programma completo del 2° turno dei Play-off

È stato ufficializzato il programma del 2° turno di Play-off di Serie C. Tutte le gare si giocheranno domenica prossima, 5 luglio.

Per il gruppo A ci sarà il match tra l’Alessandra e il Siena con cacio d’inizio alle 20.30. Non si giocherà, invece, l’incontro tra il Pontedera e il Novara perché la squadra friulana ha rinunciato e, quindi, piemontesi passano al turno successivo senza giocare.

Per il gruppo B, alle 20, ci sarà il duello tra il Sudtirol e la Triestina e, alle 20.45, quello tra il Padova e il Feralpisalò.

Per il gruppo C, alle 20.45 ci sarà il calcio d’inizio di Potenza – Catanzaro e, alle 20.45, il Catania di Cristiano Lucarelli affronterà in Umbria la Ternana e l’incontro sarà arbitrato da Marcenaro di Genova. I siciliani, per passare il turno, dovranno necessariamente vincere. Un pareggio, infatti, permetterebbe alla Ternana di passare il turno in virtù del miglior posizionamento in classifica nella stagione regolare.