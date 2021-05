I rosanero impegnati sul campo della Juve Stabia

È stato definito il programma delle gare del secondo turno dei play-off dei gironi A e C della serie C in programma mercoledì 19 maggio.

GIRONE A

Pro Vercelli – Juventi U23 alle 17.30

Albinoleffe – Grosseto alle 18

GIRONE C

Bari – Foggia alle 17.45 (diretta su Rai Sport)

Juve Stabia – PALERMO alle 17.30.

Le squadre vincenti avranno accesso alla fase play off nazionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso alla fase play off nazionale la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Il Palermo, quindi, dovrà necessariamente vincere sul campo della squadra campana.

Per quanto riguarda, infine, il girone B, la gara Triestina – Virtusvecomp Verona, rinviata per Covid-19, valida come primo turno dei play-off del girone B della serie C, sarà recuperata sabato 15 maggio alle ore 17.30.