Sono state sorteggiate le gare di andata del primo turno dei play off nazionali del campionato di Serie C 2020/2021.

Le gare di andata del primo turno saranno disputate domenica 23 maggio, quelle di ritorno mercoledì 26 maggio.

Il sorteggio del primo turno, avvenuto stamattina presso la sede della Lega Pro, ha definito i seguenti abbinamenti:

Feralpisalò – Bari

Matelica – Renate

Palermo – Avellino

Albinoleffe – Modena

Pro Vercelli – Sudtirol

Entrano in gioco, quindi, le ‘teste di serie’ che avranno il diritto di giocare il ritorno in casa e passare il turno in caso di parità a termine del doppio confronto.

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato: «I playoff si confermano entusiasmanti, imprevedibili. Va dato onore anche alle squadre che sono uscite in questi primi turni. Ora siamo entrati nella fase nazionale, il livello si alza e si annunciano partite emozionanti».

Il Palermo sarà, quindi, impegnato domenica 23 maggio, alle 17.30, al Renzo Barbera con gli irpini. Nella stagione regolare, l’Avellino ha avuto la meglio sui Rosanero sia fuori casa (2-0) che in casa (1-0).

Foto da Palermo F.C. (Facebook).