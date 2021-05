Le sfide

La Lega Pro ha diramato il programma dei Play Off di Serie C, a cui parteciperanno Catania e Palermo.

Si comincia sabato 8 maggio, alle 20.45, con Cesena – Mantova (Girone B).

Domenica 9 maggio, invece, per il Girone A, giocheranno Pro Patria – Juventus U 23 (ore 17.30), Lecco – Grosseto (ore 15) e Albinoleffe – Pontedera (ore 17.30).

Sempre domenica, e sempre alle 17.30, per il Girone B, si sfideranno Triestina – Virtusvecomp Verona e Matelica – Sambenedettese.

Infine, per il Girone C, alle 15.30 il Palermo affronterà il Teramo al Renzo Barbera e il Catania, alle 17.30, se la vedrà con il Foggia al Massimino. L’altro match è quello tra Juve Stabia e Casertana.

Sia il Palermo che il Catania, per il passaggio del turno, hanno due risultati a favore su tre perché meglio posizionate in classifica rispetto alle avversarie. Infatti, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, accederebbero al Secondo Turno entrambe.