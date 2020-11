Il messaggio è stato diffuso durante uno show in Argentina

In Argentina è stato diffuso un messaggio vocale che Diego Maradona ha inviato a Mario Baudry, l’attuale compagna della sua ex, Verónica Ojeda. Nella registrazione, l’argentino, scomparso il 25 novembre scorso a 60 anni, fa una richiesta speciale all’avvocato sul proprio figlio Dieguito Fernando.

«Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che è ora sta con te, abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente», ha detto Maradonia in un audio WhatsApp, parlando del figlio minore e trasmesso dallo show True Secrets (America).

Inoltre, prima di concludere il messaggio, Maradonia ha aggiunto: «Guarda, ho molti bambini ma questo mi toglierà gli ultimi capelli grigi, un abbraccio».

🇦🇷 #AHORA 📺 Último mensaje de audio de Diego Maradona al actual novio de Verónica Ojeda pidiéndole que cuide mucho a Dieguito Fernando horas antes de morirse #QEPD – #BuenDomingo 📽 pic.twitter.com/w2LXNaWDY3 — Infomedia 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) November 29, 2020

Maradona e Ojeda si sono conosciuti nel 2005 e hanno trascorso otto anni insieme. Dalla loro relazione è nato Dieguito Fernando. Sebbene la coppia si sia separata, si è data una nuova opportunità quando si è stabilita in Messico, dove Maradona ha allenato la squadra dei Dorados. Tuttavia, all’inizio del 2019, la relazione tra i due è finita definitivamente, mentre Veronica e Baudry hanno cominciato a frequentarsi sempre in quell’anno.

Jorge Rial, conduttore dello show, ha raccontato di avere subito chiamato Ojeda quando stava circolando la voce sulla morte di Maradona. «Gli ho scritto e gli ho chiesto: ‘Come sta Diego’? E lui ha risposto: ‘Bene, perché?’. E io gli ho detto di chiamarlo». Poi, la telefonata di Veronica al giornalista: «Non mi ha detto che era morto ma l’ho sentita piangere. Stava succedendo qualcosa e le dico: ‘Chiudiamo la telefonata e vai là’. E dopo è arrivata la conferma del decesso».

Sia Ojeda che Dieguito hanno partecipato ai funerali privati della leggenda del calcio.