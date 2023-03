Pallamano maschile serie A Gold, finisce 21-29, superato il Fondi

Vittoria a Rubiera e sorpasso sul Fondi. Non poteva andare meglio di così alla Teamnetwork Albatro che supera nettamente la formazione emiliana per 21-29 nella undicesima giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

Altri due punti che permettono ai siracusani di arrivare a quota 17 in classifica e di scavalcare i laziali del Fondi sconfitti ad opera del Pressano e già battuti nel turno infrasettimanale.

I siciliani salgono così in nona posizione e si allontanano di una lunghezza dalla zona play out avvicinandosi di più alla salvezza diretta. E con una partita in meno: quella tra le mura amiche che sarà recuperata il 12 aprile ancora con il Rubiera che nei giorni scorsi ha riavuto i 5 punti di penalizzazione dalla Figh.

I siracusani fanno propria una partita giocata con grande determinazione e conclusa in scioltezza.

Avvio combattuto, poi l’Albatro mette la freccia

Il primo tempo scivola via con i bluarancio che concedono qualcosa agli avversari fino al temporaneo 6 a 6. Da quel momento in poi gli uomini di Pucho Jung alzano il ritmo affondano nella difesa rubierese fino al +7.

Ripresa in controllo

Nella ripresa i padroni di casa non abbozzano alcun tipo di reazione e per il sette di Pucho Jung è gioco facile controllare il vantaggio e allungare in maniera decisa.

Pucho Jung “Il lavoro sta pagando, ora pensiamo al Romagna”

“Il lavoro sta pagando e questa vittoria è già un primo risultato – commenta al termine Pucho Jung – Ora guardiamo al Romagna per continuare nel nostro obiettivo. I ragazzi hanno fatto una buona partita e tutta la squadra ha messo in campo il cuore necessario”.

Rubiera – Teamnetwork Albatro, il tabellino

Rubiera-Teamnetwork Albatro 21-29

Primo tempo: 11-18

Secchia Rubiera: D. Bartoli, Bortolotti, Benci 1, Pagano 4, D’benedetto 3, Cavina 1, Naghavialhosseini 3, R. Bartoli 1, Giovanardi 1, Strada 1, Hila, Salati, Bonassi, Voliuvach, Oleari, Boni 1, Oleari 2, Pereira 3. Allenatore Luca Galluccio.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi 1, Mantisi, Zungri 5, A. Calvo 1, Vinci 2, Martelli, Ricciardo, Souto Cueto 6, Murga 2, Ganz 5, Cuzzupè, Bobicic 6, D. Glicic 1, Gorela, M. Glicic. Allenatore Pucho Jung.

Arbitri: Niccolò Panetta e Stefano Riello

Serie A Gold, i risultati dell’11ma giornata di ritorno

Sidea Group Fasano – Brixen 29-27

Apleria Merano – CAssano Magnago 30-26

Banca Popolare Fondi – Pressano 25-26

Secchia Rubiera – Teamnetwork Albatro 21-29

Raimond Sassari – Bolzano 26-23

Romagna – Carpi

Converasano – Campus Italia

Classifica provvisoria, Albatro torna nono

Brixen 42 punti; Alperia Merano 38; Sidea Group Fasano 37; Raimond Sassari 35; Conversano 30; Pressano 27; Bolzano 25; Cassano Magnagno 23; Teamnetwork Albatro 17; Banca Popolare Fondi 16; Secchia Rubiera 11; Carpi e Campus Italia 9; Romagna 4