Mondiali, al 120' è 3-3, decisivi gli errori di Coman e Tchouameni

Epica, incredibile. Una finale bellissima, una battaglia sportiva da vedere e rivedere. Uno spot per il calcio. L’Argentina vince i Mondiali di Qatar 2022 salendo per la terza volta sul tetto del mondo.

Ai rigori vince l’Albiceleste dopo che i 120 minuti si erano chiusi sul 3-3 con tripletta di Mbappé per i francesi, doppietta di Messi e gol Di Maria. Dagli 11 metri decisivi gli errori di Coman e di Tchouameni, sudamericani implacabili dagli 11 metri. Una partita che fino all’80’ era stata dominata dai sudamericani. Poi due fiammate francesi hanno reso un match normale in una partita epica.

Si è decisa solo così la vincitrice della Coppa del Mondo al termine della partita più bella di questa edizione della kermesse iridata. Un continuo saliscendi di emozioni che ha poi premiato i sudamericani che dopo i trionfi di Kempes e compagni nel 1978 e di Maradona e soci nel 1986 porta a casa il Mondiale. Leo Messi è protagonista assoluto con una doppietta e la freddezza nella serie dei rigori. Una sfida simile alla drammatica finale del 1986 a Città del Messico che vide l’Albiceleste di Dieguito vincere 3-2 nel finale dopo aver subito la rimonta tedesca da 0-2 a 2-2.

Lotteria dei rigori ancora stregata per la Francia che dopo il 2006, quando venne sconfitta dall’Italia a Berlino, è costretta a capitolare anche in Qatar 2022. A Mbappé con una tripletta, non riesce il bis mondiale così come non riesce a Didier Deschamps, campione del Mondo uscente. Vittorio Pozzo, il ct italiano, che alzò la Rimet al cielo nel 1934 e 1938 rimane col suo primato.

Argentina parte a razzo

Avvio di marca argentina con Mac Allister e De Paul che ci provano, il primo è tira centralmente con Lloris che fa buona guardia, il secondo ha la conclusione deviata da Varane.

La Francia è poca cosa e la reazione in avanti vede uno spunto di Mbappé che cerca una triangolazione con Rabiot ma Martinez interrompe la trama.

Al 17′ la prima vera palla gol con Di Maria che da buona posizione di destro manda alto al termine di un’azione confezionata da Messi e De Paul.

Fallo di Dembelè in area, Messi trasforma il penalty

Al 22′ la svolta della partita. Dembelè fa fallo in area su Di Maria e per l’arbitro Marciniak è calcio di rigore. Messi va dagli 11 metri e non sbaglia spiazzando Lloris: Argentina 1, Francia 0. Vantaggio meritato.

Non c’è la reazione della Francia

La Francia deve reagire ma è l’Argentina che controlla e comanda agevolmente il gioco.

Contropiede letale di Di Maria

L’Albiceleste trova il raddoppio al 36 al termine di un contropiede capolavoro. Messi lancia Alvarez di esterno che passa in provonfità su Mac Allister che a sua volta appoggia in profondità tagliando l’area di rigore transalpina per Di Maria che segna in diagonale sull’uscita disperata di Lloris per il 2-0.

Doppio cambio per i Galletti

Didier Dechamps opta subito per due cambi ancor prima che finisca il primo tempo. Al 41′ escono Dembelè e Giroud per Kono Muani e Thuram, figlio d’arte.

Nei 7 minuti di recupero però non succede nulla.

Nella ripresa pochissima Francia

La Francia continua a latitare. La reazione dei transalpini non arriva. Il primo squillo arriva con Mbappé al 70′ con un tiro che va sul fondo. Troppo poco per impensierire questa Argentina.

Mbappé accorcia su rigore

Ma l’Argentina non chiude e la Francia la riapre. Rigore per i transalpini all’79’ con Otamendi che stende in area di rigore Kuolo Muani. Per Marciniak è rigore. Mbappé non sbaglia anche se Martinez intuisce ma la conclusione è troppo forte ed angolata.

La Francia completa la rimonta

Match riaperto e Francia che fino a poco prima aveva fatto ben poco, trova il pareggio. Ci pensa ancora Mbappé che finalizza un’azione dei Galletti avviata da Coman che recupera la sfera e la serve all’asso francese che in acrobazia di destro segna l’incredibile 2-2.

Messi dalla distanza Lloris vola e sventa

La partita è bellissima con la Francia che ha momenti di euforia ed è l’Argentina a provare in contropiede. Ci prova Messi dalla distanza, la conclusione è importante e Lloris è costretto a volare per deviare in angolo.

Ai supplementari Messi fa 3-2

La sfida nei supplementari continua a non avere un padrone. Ma Leo Messi nel secondo tempo supplementare porta avanti i suoi. Lautaro Martinez sul filo del fuorigioco impegna severamente Lloris con una bordata da distanza ravvicinata sulla quale il portiere transalpino riesce a respingere, la sfera arriva a Messi che la appoggia in rete, salva Varane ma la palla ha già ampiamente varcato la linea di porta. La verifica al Var per un eventuale fuorigioco di Martinez va a buon fine per gli argentini che esultano per il 3-2.

Ancora rigore per la Francia, ancora Mbappé, 3-3

La Francia però non muore mai. Mbappé sigla la sua tripletta su calcio di rigore per fallo di mano di Montiel. Il numero 10 francese non sbaglia e sigla una tripletta, l’ottavo gol del suo mondiale. Mbappé come Hurst a segno tre volte nella finale del 1966 vinta dall’Inghilterra per 4-2 sulla Germania col famoso gol fantasma.

Kolo Mouanì al 123′ ha il pallone del clamoroso 4-3 per la Francia ma Martinez in uscita ed in spaccata si oppone. Sul capovolgimento di fronte Martinez spreca di testa una ripartenza di Messi.

Ai rigori, Coman e Tchouameni sbagliano, segna anche Dybala

Mbappé e Messi non falliscono, Coman sbaglia facendosi intuire il tiro da Martinez, Dybala è freddo e centralmente trasforma è 2-1 Argentina dopo i primi due rigori. Tchouameni calcia a lato, Paredes segna il 3-1, poi Kolo Muani accorcia e tiene in vita i galletti. Il rigore decisivo lo trasforma Montiel. E’ fiesta Argentina.

Il cammino dell’Argentina a Qatar 2022

Questo il cammino dell’Argentina ai mondiali di Qatar 2022. Esordio con sconfitta per 2-1 con l’Arabia Saudita dopo un’incredibile ribaltone. Sembra l’inizio di una disfatta, ma l’Albiceleste si ricompatta e vince 2-0 sul Messico e 2-0 sulla Polonia vincendo il gruppo C.

Agli ottavi la squadra di Scaloni ha superato 2-1 l’Australia non senza alcune difficoltà. Ai quarti la battaglia con l’Olanda 2-2 al 90′, parità fino ai rigori dove l’Albiceleste è più precisa mentre in semifinale è una passeggiata sulla Croazia battuta 3-0.

Ora la vittoria ai rigori sulla Francia dopo il 3-3 nei 120 minuti.