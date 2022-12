Mondiali, finisce 2-1 per Modric e soci, al Marocco non basta Dari

Chiuso il penultimo atto dei Mondiali di Qatar 2022. La Croazia batte il Marocco per 2-1 nella finalina per il terzo posto e sale sul gradino più basso del podio alla 22ma edizione della Coppa del Mondo. Questo il primo verdetto importante in attesa della finalissima di domani pomeriggio che vedrà di fronte la Francia campione uscente e l’Argentina.

Per la Croazia è il terzo podio nella sua breve storia calcistica. La Nazionale di Zlatko Dalić bissa il terzo posto ottenuto a Francia ’98 (esordio iridato, erano i tempi di Davor Suker capocannoniere di quella edizione), e scende di una posizione rispetto ai recenti Mondiali di Russia 2018 quando la compagine croata arrivò seconda dietro alla Francia vittoriosa.

Botta e risposta nei primi nove minuti

La partita inizia con i botti: la Croazia va in vantaggio grazie Gvardiol che finalizza uno schema di punizione. Perisic di testa fa la torre per il difensore che incorna e non dà scampo a Bounou. E’ il 7′ Croazia 1, Marocco 0.

Neanche il tempo di festeggiare che la nazionale magrebina pareggia. Punizione di Ziyech, Perisic e Livakovic perdono la marcatura, ne approfitta Dari che infila di testa da pochi passi per l’1-1 dopo 9′. Il Marocco si conferma la squadra più sorprendente in Qatar 2022.

La Croazia prova a spingere con Stanisic che però calcia alto sopra la traversa dopo essere stato servito da Livaja.

La formazione europea non si ferma e mantiene alto il ritmo di una partita gradevole. E’ botta e risposta a metà del primo tempo: Modric si rende pericoloso con Bounou bravo a salvare sulla conclusione evitando anche il tap-in di Livaja che era in agguato sulla ribattuta.

Poco prima della mezz’ora Hakimi crossa per En-Nesyri che però non riesce ad inzuccare di testa. Lo stesso En-Nesyri svetta di testa su angolo di Ziyech al 37′ ma la sua conclusione è imprecisa.

Orsic riporta avanti la Croazia

Orsic al 42′ porta la Croazia sul 2-1 grazie ad un destro a giro che non dà scampo al portiere marocchino e si insacca con l’aiuto del palo.

Ad inizio ripresa lo stesso Orsic sfiora la doppietta ma la sua conclusione viene deviata El Yamiq e va fuori di poco.

Il Marocco reagisce ma Livakovic è attento. Arriva la girandola di cambi. Si arriva al 70′ con i nordafricani ancora all’attacco. Al 74′ però episodio dubbio in area marocchina: Gvardiol viene toccato in piena area da Ambrabat, né l’arbitro, né la Var segnalano irregolarità.

Poco dopo Likavovic evita il pareggio sbarrando la porta ad En-Nesyri che era andato alla conclusione dopo uno svarione di Gavridol.

Le due formazioni ci provano fino all’ultimo dei 6 minuti di recupero ma non succede più nulla. La Croazia festeggia il podio, il Marocco perde a testa alta e tra qualche protesta.

Domani si chiude Qatar 2022 con Francia-Argentina

Si chiude, quindi, domani il Mondiale di Qatar 2022. Francia ed Argentina si sfideranno per il titolo di campione del Mondo. Chiunque vincerà si aggiudicherà la terza coppa visto che sia i transalpini che i sudamericani hanno già alzato la Coppa al cielo due volte.

La Francia è campione del Mondo in carica ed ha vinto anche nel 1998. L’Argentina non vince dai tempi di Maradona (1986) ed ha vinto il suo primo titolo nel 1978 in casa. Nella sua storia l’Albiceleste è arrivata complessivamente 5 volte in finale con due successi e tre ko (nel 1930 il primo appannaggio dell’Uruguay, nel 1990 in Italia, pro Germania, nel 2014 in Brasile ancora sconfitta dalla Germania). Quarta finale iridata per i Galletti, ai due trionfi già elencati si aggiunge la finalissima del 2006 in Germania persa a Berlino con l’Italia ai rigori.