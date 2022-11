Mondiali, agli ottavi Francia-Polonia e Argentina-Australia

L’Argentina domina e batte la Polonia 2-0 ed entrambe vanno agli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Nel girone C festeggiano dunque Messi e Lewandowski al termine di una partita che ha visto i sudamericani dominare dal primo all’ultimo secondo. Eliminate invece Messico e Arabia Saudita al termine di un match chiuso 2-1 per i centramericani che rimangono al terzo posto del gruppo per differenza reti.

Stesso traguardo per la Francia che perde con la Tunisia 1-0 anche in modo piuttosto meritato e per l’Australia alla quale basta una rete per superare la Danimarca. Nel gruppo D, quindi, i campioni del Mondo primi nel girone per differenza reti, e Sooceroons a quota 6. Lascia la competizione con l’onore delle armi la Tunisia, terza squadra africana nella storia della Coppa del Mondo a battere una formazione campione in carica dopo il Camerun che batté l’Argentina nel match inaugurale di Italia 90 (1-0) ed il Senegal che superò nel 2002 proprio i transalpini.

Qatar 2022, agli ottavi di finale Francia-Polonia e Argentina-Australia

Si continuano a delineare gli ottavi di finale a Qatar 2022. Con la chiusura dei gironi C e D un’altra parte della griglia viene completata. Sabato 3 dicembre si giocherà Argentina-Australia, il giorno dopo, Francia-Polonia.

Questa, invece, la griglia degli ottavi di finale della Coppa del Mondo che si sta definendo.

Olanda – Usa il 3 dicembre

Argentina – Australia il 3 dicembre

Inghilterra – Senegal il 4 dicembre

Francia – Polonia il 4 dicembre

La Tunisia nella storia, il Var da rivedere

Vittoria incredibile, storica ma inutile ai fini della qualificazione. La Tunisia supera 1-0 i campioni del mondo della Francia dopo oltre 13′ di recupero nel secondo tempo, una rete convalidata, poi annullata dopo che la partita era, sostanzialmente, finita. L’arbitro rimanda poi in campo le squadre per giocare gli ultimi scampoli finali.

Segna Wahbi Khazri al 58′ con un inserimento centrale che sorprende la difesa transalpina. Il giocatore tunisino piazza un diagonale perfetto sull’uscita di Mandandà e porta avanti i suoi. I nordafricani resistono agli assalti dei Galletti che fino al gol subito era rimasta a guardare

Antoine Griezmann segna il gol del pareggio sfruttando una respinta maldestra della difesa tunisina in piena area di rigore. L’arbitro fischia la fine della partita ma è richiamato al Var per rivedere la dinamica. Griezmann è giudicato in fuorigioco, l’arbitro annulla la rete e manda le squadre in campo per giocare gli ultimi secondi. Un finale surreale. Francia, prima nel girone, agli ottavi con la Polonia.

Leckie manda l’Australia in paradiso

Matthew Leckie segna un gol al 60′ e regala all’Australia gli ottavi di finale. Basta questo per battere la Danimarca che, dopo aver fatto un grandissimo europeo lo scorso anno arrendendosi solo in semifinale all’Inghilterra, esce subito senza lasciare il segno in Qatar 2022. Scandinavi mestamente fuori. Socceroons agli ottavi di finale proprio come a Germania 2006.

L’Argentina vince e si qualifica, assieme alla Polonia

Netto 2-0 dell’Argentina sulla Polonia al termine di 90 minuti a senso unico che hanno visto il portiere polacco Szczesny protagonista assoluto nel primo tempo: è lui che para tutto e qualcosa di più nel primo tempo. E’ lui che fa un fallo visto solo dal Var e procura un rigore generosissimo agli avversari. E’ sempre lui che lo neutralizza respingendo la conclusione di Messi. Per l’estremo difensore della Juventus il secondo rigore parato consecutivamente dopo quello nel match con l’Arabia Saudita. Nella ripresa ci pensano Mac Allister ad inizio ripresa, bravo a finalizzare la prima azione della seconda frazione. Poi a metà ripresa, Alvarez raddoppia con uno bello spunto finale.

Szczesny è ancora protagonista nel finale mentre la Polonia rinuncia a giocare e spera che il Messico non faccia il terzo gol all’Arabia Saudita per passare il turno. Non grazie alla differenza reti, che sarebbe stata uguale, ma per il fair play, fattore che avrebbe premiato gli europei rispetto ai centramericani per aver subito meno cartellini gialli (5 contro 7). Sono 15 minuti imbarazzanti.

Va bene che poi l’Arabia Saudita accorci le distanze al terzo dei sette minuti di recupero. Festeggia la Polonia che passa agli ottavi di finale senza mai incantare e grazie al 2-0 rifilato agli arabi nel secondo match.

Vittoria amara per il Messico

Vittoria amara per il Messico che prova in tutti i modi a superare l’Arabia Saudita con più reti possibili. La squadra di Tata Martino si sveglia tardi sia in questa partita che in generale visti i risultati nei due match precedenti.

I centramericani dominano ma segnano in avvio di secondo tempo con Martin, poi Chavez raddoppia ed è un assedio. All’88’ gol annullato ai messicani per netto fuorigioco di Antuna. Poi segna Al Dawsari dopo uno scambio al limite dell’area con Bhabri in pieno recupero.

Il Messico non ha avuto più il tempo di segnare la rete che l’avrebbe qualificata tra le prime sedici.

Ed è la prima volta dal 1978 che il Messico non supera la fase a gironi di un Mondiali.

L’Arabia Saudita, dopo aver sorpreso con l’Argentina ribaltandola e vincendo nel match d’esordio, non ha trovato la continuità giocando sempre, tuttavia, un buon calcio. Occasione, però, probabilmente, sprecata dai sauditi che chiudono addirittura ultimi il loro girone dopo aver sognato l’accesso agli ottavi di finale. Sarebbe stata la seconda volta nella loro storia dopo l’impresa del 1994 quando si qualificarono secondi per differenza reti in un girone con Olanda, Belgio e Marocco ed aver perso poi con la Svezia, terza in quell’edizione. Perla la rete di Owairan al Belgio.

Qatar 2022, la situazione nei gironi C e D

Si chiudono anche i gironi C e D. Nel gruppo C: Polonia-Argentina 0-2 ed Arabia Saudita-Messico 1-2. Classifica girone C: Argentina 6, Polonia 4, Messico 4, Arabia Saudita 3. Nel girone D, Francia-Tunisia 0-1 ed Australia-Danimarca 1-0. Classifica: Francia ed Australia 6 punti; Tunisia 4; Danimarca 1.

Qatar 2022, si chiudono i gironi E ed F

Terza giornata dei gironi E ed F ai Mondiali di Qatar 2022. In campo scenderà prima il gruppo F. Domani, giovedì 1 dicembre alle 16, in contemporanea scenderanno in campo Croazia-Belgio e Canada-Marocco. Alle 20 in girone E: Giappone-Spagna e Costa Rica – Germania.