Mondiali, definiti i primi ottavi: Olanda-Usa e Inghilterra-Senegal

Olanda e Senegal nel girone A, Inghilterra e Stati uniti nel girone B. Sono queste le quattro squadre qualificate agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Qatar 2022 al termine della terza giornata di gare. L’Olanda supera senza problemi il Qatar per 2-0 mentre il Senegal spezza il sogno dell’Ecuador vincendo 2-1 ed eliminando i sudamericani che ben si erano comportati nelle prime due partite.

L’Inghilterra cala il tris al Galles e vince il gruppo B, nella super-sfida (dai tanti significati politici più che sportivi), gli Stati Uniti hanno la meglio sull’Iran per 1-0 ed entrano tra le prime 16 squadre del mondo.

I primi accoppiamenti degli ottavi di finale a Qatar 2022

Conclusi i primi due gironi della fase iniziale si comincia a delineare la griglia degli ottavi di finale della coppa del Mondo Qatar 2022. Le sfide saranno Olanda – Usa, in programma il 3 dicembre ed il 4 dicembre Inghilterra – Senegal.

Pulisic punisce l’Iran, è festa Stati Uniti

Gli stati Uniti si prendono la rivincita a 24 anni di distanza dalla sconfitta a Francia 98 con l’Iran e superano la nazionale asiatica per 1-0 al termine di un match equilibrato. Gli statunitensi avevano l’obbligo di vincere per passare il turno mentre all’Iran sarebbe potuto bastare un pareggio. Più volitivi gli americani che con Pulisic sul finire del primo tempo sfruttano una distrazione della difesa iraniana.

Nella ripresa l’Iran ci prova ma senza troppo mordente: manca sempre qualche cosa per finalizzare al meglio l’azione e creare reali pericoli alla porta di Turner. Solo Ghoddos è realmente pericoloso ma spreca malamente l’occasione del pareggio poco prima della metà della ripresa. Stati Uniti avanti agli ottavi di finale, Iran (che aveva fatto l’impresa battendo il Galles e facendo sognare una nazione intera e non solo) eliminato, come sempre, ai gironi, ma a testa alta, altissima e non senza rammarico.

L’Inghilterra travolge il Galles e vince il girone B

Dura solo un tempo la resistenza del Galles che avrebbe dovuto fare la partita per tentare di vincere e sperare in una qualificazione rocambolesca. Così non è stato: troppo grande la differenza tra le compagini. Ad inizio ripresa l’Inghilterra piazza l’1-2 vincente. Al 50′ Rashford batte un calcio di punizione guadagnato Foden sui 20 metri e supera il portiere gallese. Neppure il tempo di aggiornare il taccuino ed arriva il raddoppio con Foden che sfrutta un cross di Kane. Il Galles non c’è e Rashford lanciato da Phillips entra in area e non dà scampo a Ward per il 3-0.

Tutto facile per l’Olanda, vittoria e primo posto

L’Olanda supera agevolmente il Qatar per 2-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La seconda vittoria della squadra di Louis van Gaal certifica la prima posizione nel girone A con 7 punti.

Tutto facile per l’Olanda che segna poco dopo la metà del primo tempo con Gapko al suo terzo gol consecutivo nella rassegna iridata e ad inizio ripresa con De Jong.

I padroni di casa, già eliminati, si confermano ben poca cosa.

Il Senegal vince ancora ed elimina l’Ecuador

Finisce la favola Ecuador che dopo esser partita bene superando il Qatar nel match inaugurale ed aver fermato l’Olanda sull’1-1 si arrende per 2-1 al Senegal che si qualifica agli ottavi di finale come seconda del girone.

Match equilibrato con i campioni d’Africa alla caccia della vittoria che li qualificherebbe. La rete arriva su calcio di rigore nel finire del primo tempo. Al 42′ infatti, Hincapie fa fallo su Sarr e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Sarr non sbaglia calciando nell’angolo basso alla sinistra del portiere ecuadoregno.

Il tecnico dell’Ecuador fa un paio di cambi: escono Gruezo e Franco per Cifuentes e Sarmiento passando dal 4-3-3 al 4-4-2. I nuovi entrati spingono per il pari. L’1-1 lo firma Caicedo su azione d’angolo dalla destra battuto da Plata, arriva il colpo di testa di Torres sul secondo palo dove tutto solo irrompe Caicedo appoggiando il pallone del pareggio al 67′.

La gioia dell’Ecuador dura pochissimo: appena 3 minuti. Koulibaly, il capitano del Senegal, segna il 2-1 al 70′. I sudamericani nel finale provano a trovare il pareggio che significherebbe qualificazione. Nulla da fare.

Qatar 2022, la situazione dei gironi A e B

Questa la situazione dei gruppi A e B dei Mondiali di Qatar 2022 che hanno chiuso questa sera la terza partita e definito le posizioni e le qualificate. Girone A: Olanda-Qatar 2-0; Senegal-Ecuador 2-1. Classifica: Olanda 7 punti; Senegal 6; Equador 4, Qatar 0.

Girone B: Inghilterra-Galles 3-0; Iran-Usa 0-1 . Classifica: Inghilterra 7 punti; Usa 5; Iran 3; Galles 0.

Il programma di domani, si chiudono i gironi C e D

Proseguono senza sosta i Mondiali di Qatar 2022. Domani, mercoledì 30 novembre, si chiudono i gironi C e D.

Scende prima in campo il gruppo D alle 16 con Tunisia-Francia e Australia-Danimarca.

Il girone C in campo alle 20: Polonia-Argentina ed Arabia Saudita-Messico.