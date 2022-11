Al Lusail Stadium clamorosamente finisce 2-1

Clamoroso al Al Lusail Stadium: l’Arabia Saudita batte 2-1 in rimonta l’Argentina nella partita inaugurale del gruppo C dei Mondiali di calcio Qatar 2022. E lo fa al termine di una partita intensa, drammatica e lunghissima con oltre 13 minuti di recupero nel secondo tempo. Ad oggi è la più grande sorpresa della rassegna iridata iniziata il 20 novembre.

Una disfatta per i sudamericani che iniziano in salita la Coppa del Mondo proprio come fecero ad Italia ’90 quando subirono il ko dal Camerun per 1-0. Poi Maradona e compagni arrivarono in finale. Qui a Qatar 2022, la storia è tutta da scrivere.

Messi illude l’Argentina

L’Argentina, super favorita parte bene. E prova a rispettare i pronostici. Al decimo minuto i sudamericani si procurano un rigore, visto dal Var per una trattenuta in area. Lionel Messi va dagli 11 metri non sbaglia spiazzando il portiere arabo Mohammed Al-Owais.

L’Arabia Saudita però non ci sta e prova a contrattaccare. La reazione all’inizio è timida al punto che l’Argentina segna tre volte ma tutte e tre in fuorigioco, una con Messi e due con Lautaro Martinez. In uno ci vuole l’intervento del Var per scovare l’offside.

Il punteggio rimane sull’1-0 e l’Arabia Saudita comincia a crederci limitando i danni nella prima frazione.

L’Arabia Saudita ribalta i sudamericani

Ad inizio ripresa, al 48′, l’Arabia Saudita trova il pareggio con una rete in diagonale di sinistro di Al Shehri. L’azione nasce da una palla persa a metà campo da Messi. L’assist è di Al-Birakan. Ma non finisce qui.

Cinque minuti dopo arriva il raddoppio con Al-Dawsari. Il suo destro è un capolavoro che batte il portiere sudamericano. Un attimo prima c’era stata un’altra occasione saudita. Inizio di ripresa shock per l’Argentina una delle favorite per i Mondiali di Qatar 2022.

Messi e soci provano in tutti i modi a cercare il pareggio

Scaloni rivoluziona la squadra con alcune sostituzioni. L’Argentina prova in tutti i modi a trovare la via del pareggio ma viene puntualmente frenata dall’ottima difesa guidata dal portiere Al-Owais che al 62′ salva clamorosamente un pallone deviato non al meglio ma da distanza ravvicinatissima da Tagliafico. Sarà questa l’occasione più importante.

Recupero di 8 minuti, poi allungato a 13, anche questo e Qatar 2022

I sudamericani continuano a provarci ma l’Arabia si difende con ordine e senza concedere troppo nonostante il gap tecnico. Si arriva al 90′ e l’arbitro decreta ben 8 minuti di recupero, un tratto distintivo di questi mondiali di Qatar 2022.

Tuttavia al quinto minuti c’è lo scontro tra il difensore Al-Shahrani ed il suo portiere Al-Owais che in uscita aveva sventato un’ennesima sortita offensiva dell’Albiceleste. L’impatto è forte e ci sono attimi drammatici. Entra in campo la barella, poi per fortuna il difensore torna in piedi ma lascia il campo in barella per gli opportuni esami medici. Il recupero aumenta: l’Argentina attacca, l’Arabia Saudita spazza con precisione. Dopo 13 minuti, quasi 14, il direttore di gara fischia la fine per la festa dell’Arabia Saudita ai Mondiali di Qatar 2022.

Il programma odierno di Qatar 2022

Oggi per la terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022, scendono in campo e debuttano i gironi C e D.

Nel gruppo C oltre ad Argentina-Arabia Saudita si gioca Messico e Polonia alle 17.

Il gruppo D vede in programma le sfide tra Danimarca e Tunisia alle 14 e quella tra i campioni del mondo in carica della Francia con l’Australia alle 20.