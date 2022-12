Mondiali 2022, Uruguay e Serbia a casa

Vittoria con gol nei minuti di recupero e qualificazione al fulmicotone per la Corea del Sud. Uruguay, vittorioso sul Ghana per 2-0 ma eliminato tra le polemiche finali. Brasile già promosso tra le prime 16 perde 0-1 col Camerun mentre la Svizzera vince la battaglia con la Serbia per 3-2 e passa il turno.

In sostanza, Portogallo e Corea del Sud si, Uruguay e Ghana no nel gruppo G, Brasile e Svizzera avanti con Serbia e Camerun a casa. Si chiudono con questi verdetti i gironi G ed H e con essi la prima fase dei Mondiali di Qatar 2022. Completo il tabellone degli ottavi di finale.

Qatar 2022, da domani gli ottavi di finale

Con Brasile – Corea del Sud in programma il 5 dicembre e Portogallo – Svizzera previsto per giorno 6, si chiude il tabellone degli ottavi di finale della Coppa del Mondo di Qatar 2022. Domani il palinsesto prevede le prime due sfide ad eliminazione diretta: Olanda – Stati Uniti ed Argentina – Australia.

Olanda – Usa il 3 dicembre

Argentina – Australia il 3 dicembre

Inghilterra – Senegal il 4 dicembre

Francia – Polonia il 4 dicembre

Giappone – Croazia il 5 dicembre

Brasile – Corea del Sud il 5 dicembre

Marocco – Spagna il 6 dicembre

Portogallo – Svizzera il 6 dicembre

Corea del Sud firma l’impresa al 91′ e prosegue Qatar 2022

L’impresa del giorno è firmata dalla Corea del Sud che supera in rimonta al 91′ il Portogallo per 2-1 e volta in extremis agli ottavi di finale.

Passa per primo il Portogallo con Horta dopo appena 5 minuti. Dalot si invola sulla destra e serve dopo essere eintrato in area il compagno di squadra che supera sul primo palo il portiere sudcoreano.

Possesso pallo dei lusitani ma dopo il quarto d’ora la Corea del Sud gioca. Al 17′ viene annullato un gol a Kim Jun-Su che ribatte una bella parata di Diogo Costa su colpo di testa di Cho. Rete annullata per offside.

Dieci minuti dopo gli asiatici pareggiano con Kim Young-Gwon sugli sviluppi di calcio d’angolo. La sfera toccata dalla schiena di Cristiano Ronaldo è facile preda per il difensore sudcoreano che da pochi passi non perdona.

Le squadre si affrontano a viso aperto con buone occasione da ambo i lati. Ronaldo non è precisissimo mentre la Corea contrattacca prontamente.

Gli asiatici ci provano in tutti i modi ed al primo dei sette minuti di recupero, arriva il 2-1 con Hwang Hee-Chan che sfrutta un contropiede fulmineo avviato da Son. E’ festa Corea del Sud.

Vittoria inutile dell’Uruguay sul Ghana

L’Uruguay vince 2-0 sul Ghana ma viene eliminato clamorosamente dalla Corea del Sud che vince il suo match sul Portogallo.

Non basta una doppietta di Arrascaeta tra il 26′ ed il 32′ del primo tempo alla Celeste per andare avanti. La doccia fredda arriva al 91′ quando la Corea segna il 2-1 sui lusitani.

Arriva una eliminazione difficile da digerire. E non c’entra neppure la differenza reti. Asiatici e sudamericani chiudono entrambe a 4 punti e con la stessa differenza reti (a zero) ma passano i coreani per aver segnato più reti: 4 contro le 2 dei Cavani e compagni.

La classifica del girone H recita quanto segue: Portogallo 6 punti; Corea del Sud ed Uruguay 4, Ghana 3.