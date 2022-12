Mondiali, agli ottavi Giappone-Croazia e Marocco-Spagna

Cadono le grandi ai Mondiali di Qatar 2022. L’ultima giornata dei gironi E ed F regala brividi e due eliminazioni eccellenti. Nel pomeriggio, il Marocco batte 2-1 il Canada e vince il girone F mentre in contemporanea Croazia e Belgio impattano 0-0 ma sono i Diavoli Rossi ad uscire dalla rassegna mondiale. Decisiva la sconfitta nello scontro diretto col Marocco.

Anche la Germania è fuori, clamorosamente, dalla kermesse iridata visto il terzo posto nel gruppo F. Non basta il 4-2, in rimonta, alla Costa Rica che pur aveva fatto paura andando avanti 2-1. Per il secondo Mondiale di fila Germania eliminata nella fase a gironi. Ed in contemporanea il Giappone vince 2-1 sulla Spagna dopo aver ribaltato gli iberici.

Nuova impresa della nazionale del Sol Levante che dopo aver ribaltato la Germania e perso con la Costa Rica concede il bis superando un’altra super big. Ma c’è di più: la rete del 2-1 sarebbe anche viziata da una irregolarità perché la palla rimessa al centro per la conclusione vincente di Tanaka sarebbe uscita. Il Var ha controllato e ricontrollato convalidando il punto del vantaggio ma a moltissimi rimane il dubbio. Agli ottavi di finale vanno Giappone e Spagna.

Qatar 2022, negli ottavi Giappone-Croazia e Marocco-Spagna

Sempre più delineati gli ottavi di finale di Qatar 2022 non senza sorprese. Martedì 5 dicembre si giocherà Giappone-Croazia, il giorno dopo Marocco-Spagna. Ecco la griglia delle partite del secondo turno.

Olanda – Usa il 3 dicembre

Argentina – Australia il 3 dicembre

Inghilterra – Senegal il 4 dicembre

Francia – Polonia il 4 dicembre

Giappone-Croazia il 5 dicembre

Marocco-Spagna il 6 dicembre

Doan-Tanaka, il Giappone stende la Spagna

Succede di tutto in Giappone-Spagna. Il primo tempo è di marca iberica. Tanto possesso palla, poi gol di Morata all’11’. Sembra l’avvio di una goleada ma la squadra di Louis Enrique non sfonda. Si accontenta del possesso palla ed il tempo scorre.

Partita chiusa? Niente affatto. Il Giappone torna dagli spogliatoi e si scuote. E’ un’altra squadra ed in 3 minuti ribalta tutto tra il 48′ ed il 51′. Segna prima Doan, poi Tanaka. Tra l’incredulità delle Furie Rosse ed il delirio dello stadio di Khalifa.

Quest’ultimo gol, però, è sotto l’occhio del ciclone delle polemiche perché il pallone raccolto da Mitoma e rimesso al centro per il tap-in vincente di Tanaka sembra a tutti fuori. Non sarebbe dovuto essere gol, ma per il Var lo è. Il Giappone merita comunque il vantaggio e sfiora in un paio di occasioni anche il 3-1.

La Spagna riprende col possesso palla ma Gonda è attento tra i pali e contribuisce alla nuova impresa del Giappone che dopo aver battuto all’esordio la Germania con le stesse modalità, si sbarazza degli iberici. Agli ottavi di finale, Giappone-Croazia e Marocco Spagna.

Germania batte 4-2 la Costa Rica ma entrambe vanno a casa

Nuova eliminazione al primo turno per la Germania che per la seconda edizione consecutiva della kermesse iridata, non supera la fase a gironi. Era successo in Russia quattro anni fa, è successo ancora a Qatar 2022. Alla nazionale tedesca non basta il perentorio 4-2 alla Costa Rica (risultato identico a quello dell’unico precedente iridato tra le due selezioni che risale al match inaugurale dei Mondiali di Germania 2006).

La nazionale di Hansi Flick chiude il girone con gli stessi punti della Spagna: 4 ma con una differenza reti peggiore e pesa molto il 7-0 iberico ai centramericani all’esordio.

La sfida è bella: passano i tedeschi con Gnabry al 10′. Nella ripresa succede di tutto: la Germania non sfonda, la Costarica pareggia co Tejeda al 58′ sfruttando una difettosa respinta di Neuer, poi succede l’incredibile (ma non troppo): vantaggio dei Los Ticos con un’azione rocambolesca con tocco verso la porta di Vargas che beffa Neuer. E’ il 70′ e non solo la Germania è fuori ma lo sarebbe anche la Spagna che in quel momento era già sotto 2-1 col Giappone.

L’illusione della Costa Rica dura tre minuti. Harvetz trova il pari trovandosi a tu per tu con Navas e battendolo con un tocco sotto. Nel finale è ancora Harvetz a siglare il 3-2 mentre Fullkrug fissa il punteggio sul 4-2. Finisce qui. Partita comunque entrata nella storia per essere il primo match ai mondiali arbitrato da una donna, la francese Stéphanie Frappart.

Il Marocco vince ancora e vola agli ottavi

Il Marocco batte anche il Canada e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 da primo nel girone F.

Finisce 2-1 per i nordafricani che sfruttano un avvio importante andando in vantaggio con Ziyech dopo appena 4 minuti (bravo a sfruttare un erroraccio in difesa di Borjan in fase di disimpegno e battere l’estremo difensore canadese in pallonetto) ed a raddoppiare al 23′ con En-Nesyri, bravo a finalizzare un assist di Hakimi.

Il Canada gioca col cuore, ci mette il fisico, ci mette la corsa ma sbaglia qualche cosa a livello tecnico.

Ed al 40′ autogol di Aguerd su Cross di Adekugbe che accorcia le distanze per il Canada che nella ripresa ci prova senza però riuscire ad avere la meglio della difesa marocchina. Anzi, nel recupero è Hamdallah a non sfruttare una occasione d’oro servito da Amrabat: non riesce a tirare col portiere avversario arrivato fino alla metà campo nel disperato tentativo di pareggiare.

Il Marocco, dopo aver pareggiato 0-0 con la Croazia e battuto 2-0 il Belgio passa meritatamente il turno. Per il Canada esperienza per i prossimi Mondiali che ospiterà nel 2026 assieme a Messico ed Usa.

Tra Croazia e Belgio finisce in parità, Lukaku eliminato

Finisce a reti inviolate la sfida tra Croazia e Belgio. Un punteggio che promuove la Croazia e boccia, senza riserve, il Belgio una delle favorite per il titolo.

La sfida è equilibrata ed anche piacevole con le squadre che provano a superarsi in questa sorta di spareggio. Nella ripresa il Belgio le prova tutte con l’ingresso di Lukaku ancora non al meglio della condizione. Proprio nel finale, l’attaccante dell’Inter sbaglia almeno due nitide occasioni da gol. Il ct del Belgio Roberto Martinez ha annunciato le dimissioni.

Qatar 2022, la situazione nei gironi E ed F

Si chiudono quindi i raggruppamenti E ed F. Nel girone E Giappone-Spagna 2-1; Germania-Costa Rica 4-2. Classifica: Giappone 6 punti; Spagna e Germania 4; Costa Rica 3. Nel gruppo G: Canada-Marocco 0-2; Belgio-Croazia 0-0. Classifica: Marocco 7 punti; Croazia 5; Belgio 4; Canada 0.

Qatar 2022, si chiudono i gironi G ed H

Domani, venerdì 2 dicembre, si chiude la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi G ed H.

Alle 16 in contemporanea, le partite del girone H: Corea del Sud – Portogallo e Ghana – Uruguay.

Alle 20 si giocheranno i match del gruppo G: Serbia – Svizzera e Camerun – Brasile. Da sabato 3 dicembre al via la fase ad eliminazione con le prime due partite degli ottavi di finale con

Olanda – Stati Uniti alle 16 ed Argentina – Australia alle 20.