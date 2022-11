Mondiali, Gundogan illude, Doan ed Asano ribaltano tutto

Non finiscono le sorprese ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. E dopo l’Arabia Saudita che ha superato in rimonta l’Argentina arriva un altro risultato clamoroso. Al Bayt Stadium di Al Khor, infatti, il Giappone vince 2-1 sulla Germania nella sfida del gruppo E della rassegna iridata. Giusto ricordare come prima della partita, i giocatori tedeschi si siano tappati la bocca per le proteste anche nei confronti della Fifa per la minaccia di sanzioni per chi avesse indossato la fascia ‘One Love’.

Il capitano della squadra tedesca, il portiere Manuel Neur ha deciso di indossare le scarpe con i colori dell’arcobaleno che ovviamente rimandano alla bandiera simbolo della difesa dei diritti Lgbt.

Da Russia 2018 a Qatar 2022, la Germania cade con un’altra asiatica

I tedeschi partono male per la seconda volta consecutiva in un Mondiale. La Germania, infatti, perse col Messico per 0-1 (Lozano) per poi essere eliminata al girone dopo la vittoria sulla Svezia ed il ko con la Corea del Sud per 2-0 che tolse di mezzo clamorosamente i panzer.

Oggi, una nuova delusione con il Giappone che dopo aver subito la rete nel primo tempo di Gundogan riesce a resistere ed a piazzare i colpi a sorpresa che prima stordiscono e poi mandano ko la quotata nazionale europea.

La Germania con tanti mea culpa con una traversa, un palo e tante occasioni gettate al vento.

Primo tempo di marca tedesca

L’avvio di match della Germania è veemente. Manca, però, l’attaccante di peso. Havertz fa la punta con Muller alle sue spalle. L’1-0 arriva dopo la mezz’ora su calcio di rigore. Il portiere nipponico Gonda entra fallosamente su Raum lasciato libero sulla sinistra grazie ad una bella giocata di Kimmich. È rigore che Gundogan non sbaglia. La Germania domina, schiaccia il Giappone, passa in vantaggio ma non incanta.

Si ha la sensazione che manchi qualche cosa. E l’attacco, per quanto talentuoso con Musiala, Harvetz e Muller, non va oltre dribbling funambolici e tiri alti.

Dal canto suo il Giappone ci prova con la velocità, il contropiede può essere la sua arma ma sotto di un gol con la Germania deve naturalmente fare qualche cosa in più. Maeda è bravo, lotta, ma è troppo solo.

Il Giappone si sveglia con i cambi decisivi del ct Moriyasy

Il Ct Moriyasu studia la situazione ed opera cambi decisivi. Asano Prima, Minamino e Doan dopo sono protagonisti di una rimonta imponderabile. Vista soltanto nel famoso fumetto, poi convertito in anime e cartone animato Captain Tsubasa (Holly e Benji in italiano) firmato da Yōichi Takahashi.

Prima, però, la Germania spara le ultime cartucce prima di spegnersi: Gnabry scheggia la traversa, mentre Gundogan colpisce il palo.

Ma c’è di più: il portiere giapponese Gonda ferma Hoffman e Gnabry con tre interventi strepitosi (ed i più fantasiosi forse avranno rivisto Benjamin Price – Wakabayashi Genzō – coprotagonista del sopracitato anime).

Il ribaltone finale

Ed il Giappone? Colpisce, rapidamente e letalmente in 7 minuti. Al 31’ Minimino affonda e conclude sulla sinistra, Neuer respinge ma Doan è piazzato nel cuore dell’area e piazza il pareggio. Al 38’, invece, Asano si invola eludendo la guardia di Schlotterbeck e tira sotto la traversa imparabilmente. La Germania affonda, la nazionale del Sol Levante festeggia per una delle più grandi sorprese iniziali di Qatar 2022.