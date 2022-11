Mondiali, Croazia e Marocco invece fanno 0-0

Nuova intensa giornata ai Mondiali di Qatar 2022. Non sono mancate polemiche, sempre per le proteste sui diritti civili e contro la Fifa. E non sono mancate le soprese, una su tutte la partita tra Germania e Giappone che ha visto gli asiatici ribaltare e vincere per 2-1 sui blasonati avversari. Ed è sempre in questa partita che ha avuto il focus extra-calcistico con la protesta silenziosa della compagine tedesca che si è tappata la bocca prima della partita per contestare le decisioni della Fifa sul divieto (pena ammonizione) di indossare la fascia “One Love”.

Mondiali Qatar 2022, in campo i gironi E ed F

Oggi quattro match disputati, in campo per la loro giornata inaugurale le squadre dei gironi E ed F. Nel gruppo E, come detto, il Giappone ha superato a sorpresa la Germania per 2-1; ben più netto è stato il divario tra Spagna e Costa Rica che si è conclusa 7-0.

Nel girone F, il Marocco frena i vicecampioni del Mondo della Croazia sullo 0-0 mentre un brutto Belgio rischia tantissimo ma supera 1-0 un Canada tutt’altro che arrendevole.

Il Giappone scrive la storia, la Germania si illude

Dal punto di vista tecnico, la sorpresa più grande di oggi è senza dubbio il successo del Giappone sulla Germania. Al di là delle proteste pre partita per i diritti (la nazionale tedesca senza dubbio merita una menzione), la squadra di Hansi Flick domina per larghi tratti la sfida ma non riesce a concretizzare. La rete arriva su rigore trasformato da Gundogan. Poi la Germania ha tante occasioni ma i legni e le parate di Gonda limitano i danni e tengono a galla la nazionale asiatica.

Nel finale il Giappone colpisce in 7 minuti. Al 31’ Minimino affonda e conclude sulla sinistra, Neuer respinge ma Doan è piazzato nel cuore dell’area e piazza il pareggio. Al 38’, invece, Asano si invola eludendo la guardia di Schlotterbeck e tira sotto la traversa imparabilmente. La Germania fa harakiri ed affonda, la nazionale del Sol Levante festeggia per una delle più grandi sorprese iniziali di Qatar 2022.

La Spagna umilia la Costa Rica

Non c’è storia nella seconda partita del gruppo tra Spagna e Costa Rica. Finisce con un perentorio 7-0 per gli iberici. Non c’è molto da aggiungere. Troppo netto il divario tra le due formazioni. Forse anche inaspettato visto che la Costa Rica ai Mondiali ha comunque quasi sempre disputato partite importanti. L’Italia nel 2014 perse proprio con i centramericani nella penultima partita degli Azzurri ad una fase finale di un mondiale.

A Qatar 2022 la Spagna ha letteralmente demolito Navas e compagni. Segnano Dani Olmo all’11’, Marco Asensio al 21′, Ferran Torres cala il tris al 31′ su rigore. Nella ripresa ancora Torres fa il 4-0, Gavi al 74′ cala la cinquina e nel finale, tra il 90′ ed il ’92’ Carlo Soler ed Alvaro Morata aumentano il bottino. La Costarica ha fatto da autentica comparsa. Forse la peggiore squadra finora vista in queste fasi iniziali della kermesse qatariota.

Croazia e Marocco ci provano ma finisce 0-0

La prima partita di oggi si è giocata alle 11 ed ha visto di fronte Croazia e Marocco per il gruppo F. La sfida si è chiusa a reti inviolate ma con due formazioni vivaci. I vicecampioni del Mondo hanno provato a sfondare senza riuscire. I nordafricani hanno messo a dura prova in alcune occasioni la retroguardia croata. E’ mancata la rete al termine di una partita di buon livello dove entrambe le compagini potevano vincere.

Belgio brutto ma vincente, Canada poco lucido

La chiusura di giornata spetta a Belgio-Canada. I Diavoli Rossi, terzi nel precedente Mondiale, hanno esordito con una vittoria di misura. Ma è il Canada che avrebbe meritato miglior sorte. Gran merito di questo risultato va al portiere Courtois che ipnotizza Davies dagli 11 metri ad inizio partita. I nordamericani hanno continuato a spingere senza però lucidità. Nel finale del primo tempo, in una delle pochissime sortite offensive, il Belgio trova il gol con Micky Batshuay che raccoglie un lancio senza pretese dalle retrovie che diventa poi pericoloso. L’attaccante belga è bravo a sfruttare l’assist di Alderweireld ed a battere Borjan.

Nella ripresa poche emozioni ma si fa apprezzare il Canada per la voglia di segnare. Il segnale è chiaro: conquistare i tre punti contro questa squadra non sarà facile.

Qatar 2022, le partite di domani

Domani, giovedì 24 novembre, si chiude la prima tornata di partite con l’avvio dei gruppi G ed F. Scendono in campo altre formazioni blasonate tra cui l’Uruguay, il Portogallo ed il Brasile.

Apre il palinsesto della quinta giornata di gare ai Mondiali di Qatar 2022 la sfida tra Svizzera e Camerun che si gioca alle 11 per il girone G. A seguire, Uruguay-Corea del Sud alle 14 per il gruppo H. Alle 17 scende in campo il Portogallo che affronta il Ghana.

La sera è del Brasile che alle 20 si troverà di fronte la Serbia nel match che conclude la prima giornata del girone G.