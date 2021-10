Qualificazioni Mondiali 2023, la nazionale femminile ospiterà al Barbera la Svizzera il 26 novembre

Dopo poco più di due anni, il Renzo Barbera torna ad ospitare la nazionale femminile Il 26 novembre alle 17.30 le azzurre di Milena Bertolini riceveranno le elvetiche In paio tre punti importanti per il cammino verso la Coppa del Mondo 2023 Palermo torna ad ospitare una partita della nazionale di calcio femminile. Lo stadio Renzo Barbera, entrato a far parte dei luoghi da visitare nelle giornate del Fai, ospiterà le azzurre il 26 novembre. Per quella data, alle 17.30, infatti, la nazionale giocherà contro la Svizzera. Prima di questo appuntamento, la squadra di Milena Bertolini – al comando della classifica del Gruppo G insieme a Svizzera e Romania – disputerà altri due match di qualificazione: il 22 ottobre a Castel di Sangro contro la Croazia e il 26 a Vilnius contro Lituania (alle 18.30 locali, 17.30 italiane). Palermo portafortuna Nella loro storia le Azzurre hanno giocato tre volte a Palermo, vincendo tutti e tre i confronti. E senza subire reti. In quello più recente, datato 8 ottobre 2019, valido per la qualificazione ad Euro 2022, Gama e compagne hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina – reti di Girelli e Giugliano – davanti a più di 5mila spettatori. Grazie anche a quei tre punti conquistati a Palermo, l’Italia si è qualificata per la competizione continentale che è stata rinviata all’anno prossimo per il discorso pandemia e che si disputeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. Gli altri precedenti Per trovare altre due presenze a Palermo della nazionale femminile bisogna tornare indietro nel tempo. La più remota è la sfida tra Italia ed Austria, del 6 giugno del 1971 valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, che vide le azzurre prevalere con un perentorio 6-0. L’altro il 18 ottobre del 2000 con il Portogallo per i play off di qualificazione agli Europei dell’anno successivo per 3-0 per le italiane. Risultato che valse loro la qualificazione. I confronti con le elvetiche L’Italia ha affrontato la Svizzera 27 volte e i numeri sono a favore delle azzurre con ben 20 vittorie. L’ultimo incontro risale al 2019, con Galli, Girelli e Sabatino che misero la propria firma nell’ultimo test amichevole prima del Mondiale francese che le vide protagoniste arrivare ai quarti di finale.

