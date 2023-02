Basket femminile serie A1, iblee si impongono 70-80

Vittoria in trasferta per la Passalacqua Ragusa che si impone 70-80 a San Martino di Lupari nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 di basket femminile. Le iblee rendono il favore alla squadra veneta che all’andata, a fine ottobre, espugnò il PalaMinardi 72-80 certificando la crisi delle siciliane che subirono la quarta sconfitta consecutiva. Sono passati 4 mesi e la situazione adesso è diametralmente opposta.

Il successo permette al quintetto di Lino Lardo di cementare il sesto posto a quota 22, le venete sono 6 lunghezze indietro. Un successo che ribalta anche la differenza canestri adesso in favore delle siciliane in un ipotetico arrivo a pari punti.

Buona partenza di Ragusa

Ragusa parte bene con Vitola, Anigwe e Hampton e in apertura piazza un 4-13 di parziale che poi indirizzerà praticamente tutta la gara. Vitola nella prima parte è particolarmente ispirata ed è già in doppia cifra a due minuti dal termine del primo quarto che termina 16-21.

Nel secondo parziale 5 punti consecutivi di Juskaite danno la prima doppia cifra di vantaggio (16-26), le biancoverdi cercano di allungare ma Pastrello pesca il jolly alla sirena dell’intervallo e San Martino chiude sul -10.

Biancoverdi mantengono concentrazione

Terzo quarto sulla falsa riga del parziale precedente, con Ragusa che scappa sul +14 ma viene puntualmente ripresa dalle padrone di casa che non mollano fino all’ultimo quando Ilaria Milazzo dà prima il -6 a 4’ dal termine, poi addirittura il -3. Hampton a questo punto fa due ottime giocate per il 67-76 a 2′ e la Passalacqua si aggiudica il match con il punteggio finale di 70-80.

Lardo “Possiamo e dobbiamo migliorare, soddisfatti del successo”

“Grandi complimenti a San Martino che ha disputato una buona partita – commenta coach Lino Lardo – e che non ha mai mollato. Era una serata importantissima per noi, perché vogliamo risalire la classifica e sapevamo benissimo che San Martino in casa avrebbe venduto cara la pelle. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare perché perdiamo ancora qualche pallone di troppo, ma mi è piaciuta l’applicazione difensiva. Siamo soddisfatti di questa vittoria”.

Il gruppo al completo si rivedrà al Palaminardi mercoledì 15 febbraio, mentre le giocatrici che non andranno in nazionale ricominceranno 3 giorni prima. Convocate Attura e Romeo con la nazionale italiana di coach Lardo, Anigwe con la Gran Bretagna, Juskaite con la Lituania e Consolini con le Azzurre del 3×3.

Fila San Martino di Lupari – Ragusa, il tabellino

Fila San Martino di Lupari – Passalacqua Ragusa 70-80

Progressione parziali: 16-21, 34-44, 48-56

Fila San Martino Di Lupari: Washington* 10 (3/8, 0/2), Guarise NE, Verona 4 (2/4, 0/1), Milazzo* 32 (7/9, 4/7), Ianezic NE, Pastrello* 15 (3/6, 2/5), Frigo NE, Russo, Kaczmarczyk*, Diakhoumpa NE, Dedic* 9 (3/9, 1/3). Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 18/38 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 32 9+23 (Pastrello 7) – Assist: 14 (Milazzo 9) – Palle Recuperate: 9 (Washington 2) – Palle Perse: 18 (Milazzo 4) – Cinque Falli: Kaczmarczyk, Dedic

Passalacqua Ragusa: Juskaite 14 (5/7, 1/2), Romeo*, Consolini, Di Fine NE, Dotto 2 (0/1 da 3), Hampton* 18 (5/9, 2/3), Vitola* 21 (3/8, 2/2), Attura* 6 (1/5, 1/2), Ostarello 6 (2/2, 0/1), Anigwe* 13 (5/13 da 2). Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 21/44 – Tiri da 3: 6/13 – Tiri Liberi: 20/23 – Rimbalzi: 35 8+27 (Juskaite 8) – Assist: 11 (Romeo 3) – Palle Recuperate: 11 (Juskaite 3) – Palle Perse: 15 (Hampton 3)

Arbitri: Wassermann S., Longobucco A., Coraggio A.

Serie A1, i risultati della sesta di ritorno

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – La Molisana Magnolia Campobasso 72 – 65

Virtus Segafredo Bologna – Akronos Tech Moncalieri 69 – 46

Parking Graf Crema – Allianz Geas Sesto San Giovanni 78 – 77 (d1ts)

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 82 – 65

E-Work Faenza – Famila Wuber Schio 70 – 89

Fila San Martino di Lupari – Passalacqua Ragusa 70 – 80

Rmb Brixia Basket – Umana Reyer Venezia 50 – 78

Classifica, Ragusa sempre sesta

Questa la graduatoria aggiornata. Famila Wuber Schio 36 punti, Virtus Segafredo Bologna 34, Umana Reyer Venezia 32, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 28, Allianz Geas Sesto San Giovanni 24, Passalacqua Ragusa 22, La Molisana Magnolia Campobasso 20, Fila San Martino di Lupari 16, E-Work Faenza, Parking Graf Crema ed Akronos Tech Moncalieri 12, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 8, RMB Brixia Basket e Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 4