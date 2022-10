Basket femminile, serie A1, per le iblee è il quarto ko di fila

Partenza lenta, rimonta, sorpasso, contro-rimonta subita e sconfitta. Il Ragusa perde ancora, per la quarta partita consecutiva, ed è crisi. Al PalaMinardi il San Martino di Lupari passa 72-80 nella sesta giornata di andata del campionato di serie A1 di basket femminile.

Si tratta di uno dei momenti più difficili per la formazione iblea che in precedenza, dopo le due vittorie iniziali con San Giovanni Valdarno e Brixia, aveva perso con Venezia, Campabasso e Schio. La squadra allenata da Mirco Diamanti, ancora una volta, non è stata in grado di gestire nel finale.

Partenza lenta per Ragusa

Consolini e compagne (Ragusa priva di Hampton per l’infortunio rimediato con Schio, San Martino senza Washington volata negli Stati Uniti per motivi personali) dopo un avvio non esaltante avevano cambiato marcia nella terza frazione di gioco. In questo periodo, avevano anche trovato la doppia cifra di vantaggio e sembravano essere padrone del match.

Poi un finale di partita che ha visto le venete in campo con tre siciliane (Marta Verona, Ilaria Milazzo e Francesca Russo, 38 punti complessivi per loro, ndr) recuperare e lasciare nell’ultimo parziale appena sei punti alle padrone di casa. Alla fine, per il San Martino di Lupari, è arrivata una vittoria meritata. Al Ragusa non bastano i 24 punti di kristine Anigwe con un ottimo 10 su 13 da due, per evitare il nuovo stop.

Diamanti “Troppa confusione nei momenti decisivi”

“Il finale? In genere non c’è mai una causa precisa, sono una serie di concause – ammette coach Diamanti – probabilmente un calo dal punto di vista fisico nella parte finale, dal momento che in questi momenti l’avere poche rotazioni che non sono solo quelle della partita ma anche quelle della settimana, può fare la differenza. Ma al di là di questo credo che anche stasera (ieri per chi legge, ndr) abbiamo fatto molta confusione, sbagliando anche una serie di buoni tiri, ci sono anche probabilmente degli aspetti psicologici che sicuramente influiscono in questo”. C’è da rialzarsi e lavorare.

Il tabellino

Passalacqua Ragusa – Fila San Martino di Lupari 72 – 80

Progressione parziali: 19-26, 40-41, 66-57, 72-80

Passalacqua Ragusa: Mallo NE, Romeo* 9 (3/9 da 3), Consolini* 10 (1/3, 2/3), Di Fine NE, Olodo NE, Dotto 2 (1/5, 0/1), Hampton NE, Vitola* 15 (6/12, 0/2), Attura* 5 (1/4, 1/7), Ostarello 7 (2/2, 0/4), Anigwe* 24 (10/13 da 2). Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 21/39 – Tiri da 3: 6/26 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 38 9+29 (Anigwe 13) – Assist: 13 (Dotto 4) – Palle Recuperate: 3 (Romeo 2) – Palle Perse: 12 (Ostarello 5) – Cinque Falli: Dotto

Fila San Martino Di Lupari: Tau NE, Verona 2 (1/1 da 2), Milazzo* 19 (3/8, 3/6), Ianezic, Pastrello* 8 (2/4, 1/2), Frigo NE, Russo* 17 (3/7, 2/6), Kaczmarczyk* 17 (5/9, 2/2), Arado, Dedic* 17 (6/13, 1/3)-Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 9/22 – Tiri Liberi: 13/15 – Rimbalzi: 40 10+30 (Kaczmarczyk 9) – Assist: 13 (Milazzo 5) – Palle Recuperate: 5 (Ianezic 1) – Palle Perse: 8 (Milazzo 3).

Arbitri: Lucotti M., Forni M., Del Gaudio A.