Basket, serie A1 femminile le orange espugnano il Palaminardi 66-60

Niente da fare per la Virtus Eirene Ragusa che perde ancora e rimane a quota 4 in classifica dopo cinque giornate del massimo campionato nazionale di basket femminile.

Questa volta sono le campionesse d’Italia di Schio a festeggiare espugnando il Palaminardi col punteggio di 60-66. Doppia cifra per le biancoverdi Romeo con 16 punti e Anigwe 14. Dall’altro lato la palermitana Costanza Verona e Ndour con 12 punti a referto, top scorer Penna con 18 punti.

Per le biancoverdi è la terza sconfitta consecutiva, sempre di misura, dopo quelle con Venezia e Campobasso.

Ragusa parte bene

Ottimo avvio di Romeo e compagne che vogliono scrollarsi di dosso le scorie delle due partite precedenti. La iblee vanno sul +6. Schio, poi, risponde con Ndour e Keys che al 5′ firma il sorpasso, e poi con Penna che entra bene dalla panchina e mette a referto 4 punti personali per il 12-15 dei primi dieci minuti.

Tuttavia, il match resta sempre punto a punto e in equilibrio. Verona e socie provano a scappare, ma vengono sempre riprese dalle padrone di casa che trovano la buona verve di Nicole Romeo e Kristine Anigwe (in doppia doppia).

Hapton si fa male

Diamanti deve rinunciare a Keysha Hampton che si fa male nella prima parte di gara, poi prova a rientrare nel terzo periodo, ma prende ancora una volta una botta che la costringe a uscire definitivamente dalla partita. Per lei una distorsione alla caviglia e soltanto 9 minuti.

Schio è sopra di 11

Si entra nel finale di gara con Schio sopra di 11, Romeo mette due liberi, ruba palla sulla successiva rimessa e in un amen piazza la tripla del -6, ma per Ragusa non c’è più tempo di rientrare. I due punti vanno alla formazione ospite.

Diamanti “Schio è corazzata, ma con un poco in più avremmo vinto”

Il tecnico Mirco Diamanti analizza la partita tra le sue ragazze e Schio. “Il Famila è una corazzata e può permettersi ampie rotazioni – commenta – noi facciamo un po’ fatica soprattutto se una giocatrice si fa male come è successo a Hampton. Devo dire che abbiamo fatto la partita che volevamo fare, alla fine abbiamo fatto otto tiri in più di loro, pur subendo a rimbalzo, quindi significa che abbiamo fatto tante buone cose nel campo e tanti tiri aperti da tre punti anche nel finale, purtroppo poi non abbiamo avuto buone percentuali”.

Il coach prosegue: “È un peccato perché forse ancora oggi con poco di più l’avremmo potuta portare a casa come le altre che abbiamo perso. Dispiace vedere che riesci ad essere competitivo, perché lo siamo stati per tutta la partita, e che poi non ci rimane niente in mano. Adesso non possiamo più sbagliare, dobbiamo fare punti indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo muovere la classifica e vedere il futuro un po’ più roseo”.

Ragusa-Famila, il tabellino

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 60-66

Progressioni parziali: 12-15; 30-34; 42-43

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Romeo 16, Consolini 4, Di Fine ne, Olodo ne, Salice ne, Dotto 7, Hampton 3, Vitola 9, Attura 4, Ostarello 3, Anigwe 14.

Famila Wuber Schio: Bestagno 0, Mestdagh 2, Sottana 5, Verona 12, Howard 4, Crippa 0, Keys 13, Penna 18, Zahui 0, Ndour 12.