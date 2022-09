Basket, in finale Virtus Bologna schiantato 86-58

La Famila Schio vince la sua 13ma Supercoppa italiana battendo questa sera nella finalissima ad Alghero la Virtus Bologna con il punteggio di 86-58. Le due finaliste dell’ultima stagione si sono affrontate nella partita che ha assegnato il primo trofeo della stagione cestistica 2022-2023.

La palermitana Costanza Verona mette la firma sul successo

Dominio assoluto delle campionesse d’Italia di Schio, dunque, che fin dalle prime battute imprime un ritmo troppo sostenuto per le felsinee, già giustiziere del Ragusa ieri in semifinale. Il dominio delle scledensi si concretizza anche nel punteggio. All’intervallo il vantaggio è di +27 col parziale cristallizzato sul 47-20.

Al rientro dagli spogliatoi il canovaccio della partita non cambia, Schio conduce e la Virtus non riesce a ricucire uno svantaggio che sembra sempre più insormontabile, anche perché le scledensi non danno il minimo segno di cedimento.

C’è anche la palermitana Costanza Verona tra le protagoniste del successo. Per lei 16 punti con un 3 su 9 da 2 punti ed il 60% da tre con un perentorio 3 su 5 dalla linea dei 6 metri e 32 centimetri. Un nuovo successo dopo lo scudetto vinto nell’ultima stagione ed alcune buonissime prestazioni non solo a livello internazionale con Schio ma anche con la Nazionale. La stagione 2022-2023 parte, dunque, nel migliore dei modi per la numero 8 siciliana che sabato 1 ottobre esordirà nell’Opening Day di Cagliari con il Fila San Martino dove sfiderà la sorella Marta in un derby tutto in famiglia, tutto palermitano.

Costanza Verona è stata la seconda marcatrice delle sue compagne dietro solo a Ndour Gueye, autrice di 21 punti.

Il premio di Mvp è stato assegnato ad Astou Ndour, autentica mattatrice dell’intera manifestazione.

Il tabellino, dominio di Schio

Famila Wuber Schio – Virtus Segafredo Bologna 86 – 58

Sequenza parziali: 23-11, 47-20 e 69-46

Famila Wuber Schio: Bestagno 3 (1/1 da 2), Mestdagh 5 (1/1, 1/2), Sottana 13 (1/1, 3/5), Verona* 16 (3/9, 3/5), Crippa*, Christinaki 8 (4/4, 0/1), Keys 8 (2/4, 0/1), Penna* 5 (2/4, 0/1), Zahui Bazoukou* 7 (0/2, 2/6), Ndour Gueye* 21 (8/13, 0/1). Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 22/39 – Tiri da 3: 9/22 – Tiri Liberi: 15/22 – Rimbalzi: 48 12+36 (Keys 7) – Assist: 16 (Sottana 8) – Palle Recuperate: 9 (Mestdagh 4) – Palle Perse: 14 (Keys 4)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 8 (0/3, 2/4), Barberis NE, Dojkic* 10 (0/4, 1/1), Andre’ 2 (1/5 da 2), Zandalasini* 7 (2/7, 1/6), Orsili 2 (0/2, 0/2), Parker* 18 (5/13, 0/1), Laksa* 8 (3/8, 0/4), Cinili* 3 (0/1, 1/3) Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 11/43 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 21/22 – Rimbalzi: 34 13+21 (Parker 10) – Assist: 8 (Zandalasini 5) – Palle Recuperate: 8 (Dojkic 2) – Palle Perse: 15 (Pasa 4).

Arbitri: Salustri V., Lanciotti V., Pellicani N.