basket femminile, iblee mai in partita

Niente da fare in Supercoppa per la Virtus Eirene Ragusa. Ad Alghero, la squadra allenata da Mirco Diamanti si arrende piuttosto nettamente col punteggio di 99-62 alla Virtus Bologna nella semifinale del torneo che apre ufficialmente la stagione agonistica 2022-2023.

Partita a senso unico, la Virtus Eirene Ragusa non ha scampo

Come suggerisce il punteggio, la sfida tra le iblee e le felsinee è stata a senso unico. Il divario tra le due formazioni è aumentato costantemente col match già virtualmente chiuso a metà della terza frazione di gioco.

Una partita condotta con autorità dalla Virtus, che è riuscita fin da subito ad imporre il proprio ritmo di gioco. A metà partita i punti di vantaggio per le bolognesi sono 13 sul 48-35 con cui le due squadre vanno al riposo lungo. Al rientro sul parquet Ragusa non riesce a ricucire il divario e la Virtus continua ad aumentare il proprio vantaggio fino al 99-62 che chiude definitivamente la sfida.

Le bolognesi si contenderanno il titolo con le campionesse in carica del Famila Wuber Schio che nella prima semifinale ha battuto Lucca 81-72 con, tra l’altro, 7 punti della palermitana Costanza Verona.

Diamanti “Fisicamente ci hanno spazzato via”

“Quando una squadra va a 100 e l’altra va a 50 c’è poco da commentare – ammette coach Diamanti – fisicamente ci hanno spazzato via, credo che ci sia come sempre una compartecipazione di fattori, sicuramente quello fisico ma non soltanto quello. Ci siamo disuniti subito, forse non avevamo un’idea precisa delle nostre attuali possibilità e quindi poi è venuto tutto come un uragano addosso. C’erano due squadre che hanno messo in campo due prestazioni opposte. Poi quando ti viene tutto facile è anche facile giocare, dall’altra parte tutto diventa sempre più difficile”.

Testa al campionato

La squadra si sposterà direttamente a Cagliari dove il prossimo fine settimana è in programma l’Opening day e nel quale se la vedrà con San Giovanni Valdarno. La sfida si giocherà sabato 1 ottobre alle 16.15.

Quindi, ancora senza fare rientro a Ragusa, si sposterà direttamente a Brescia dove è in programma l’infrasettimanale del 5 ottobre contro Brixia. Primo incontro casalingo quello del 9 ottobre alle 18 con Venezia.

Il tabellino, Ragusa non bastano Vitola, Anigwe ed Hampton

Virtus Segafredo Bologna – Passalacqua Ragusa 99-62

Progressione parziali: 26-18, 48-35, 75-46

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2 (1/1 da 2), Pasa 10 (5/6 da 2), Barberis NE, Dojkic* 19 (8/8, 1/2), Andre’ 11 (5/6 da 2), Zandalasini* 12 (4/11, 0/1), Orsili 6 (2/3 da 2), Parker* 21 (7/9, 1/1), Laksa* 15 (5/10, 1/3), Cinili* 3 (0/3, 1/2). Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 37/57 – Tiri da 3: 4/9 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 36 9+27 (Andre’ 9) – Assist: 16 (Zandalasini 5) – Palle Recuperate: 13 (Dojkic 5) – Palle Perse: 17 (Dojkic 3)

Passalacqua Ragusa: Romeo* 6 (1/3, 1/2), Consolini 7 (1/3, 1/3), Di Fine NE, Sammartino NE, Dotto* 2 (1/6, 0/1), Hampton* 11 (2/4, 1/3), Vitola* 11 (5/11, 0/2), Attura 10 (3/6, 0/1), Ostarello 4 (2/3, 0/1), Anigwe* 11 (4/9 da 2). Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 19/45 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 15/19 – Rimbalzi: 29 11+18 (Vitola 8) – Assist: 4 (Dotto 1) – Palle Recuperate: 8 (Attura 4) – Palle Perse: 26 (Anigwe 7)

Arbitri: Martellosio M., Frosolini I., Lupelli L.