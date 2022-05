Basket femminile, la playmaker-guardia sul tetto d’Italia

È festa scudetto per Schio che grazie al successo esterno per 69-84 sul parquet della Virtus Bologna conquista il suo 11mo scudetto. Della festa tricolore anche per la palermitana Costanza Verona che in questa stagione ha avuto la sua consacrazione sia in campo nazionale che internazionale.

La giovane playmaker-guardia ha vissuto da protagonista una stagione che in Italia ha visto Schio vincere 35 vittorie e 2 sole sconfitte.

In gara 4 di ieri che ha portato la serie tricolore sul 3-1 per le scledensi, Costanza Verona è partita nel quintetto iniziale giocando complessivamente quasi 10 minuti. Una prova di sostanza per la giocatrice siciliana che (già protagonista in gara 3 di semifinale con Ragusa) ha dato il suo contributo.

Primo scudetto per Costanza Verona

Se per le orange è lo scudetto numero 11, per Costanza Verona, 23 anni ad agosto, è il primo tricolore nella stagione d’esordio con la corazzata Schio che la scorsa estate l’ha voluta fortemente dopo l’ottima annata con la Geas di Sesto San Giovanni.

Un’annata sportiva ricca di soddisfazioni impreziosita da tre trofei. Non solo lo scudetto arrivato poche ore fa ma anche la Coppa Italia (88-81 sempre con Bologna, 4 punti, 3 rimbalzi, 2 assist a referto) e la Supercoppa italiana (battendo Venezia 67-64 e marcando 2 punti, 2 rimbalzi e 3 assist).

I numeri parlano di una media di 16,5 minuti giocati a partita. Media punti, 5,7, media assist, 3,1; media rimbalzi 1,6.

Esordio in nazionale

La stagione 2021-22 per Costanza Verona è sicuramente da ricordare anche per l’esordio in nazionale maggiore avvenuto l’11 novembre 2021 nella sfida tra Italia e Slovacchia chiusa 69-66 per le Azzurre nel match di qualificazioni all’EuroBasket Women 2023 con 4 punti. Per lei le presenze in nazionale maggiore sono 3.

In nazionale giovanile nel 2015 ha partecipato all’Europeo Under 16, conquistando il bronzo; nel 2016 con l’Under 17 ha vinto l’argento al Mondiale. Nel 2019, da capitano, ha vinto la medaglia d’oro con l’Under 20 agli Europei.

Figlia d’arte

Figlia d’arte – sua madre è Simona Chines, ex giocatrice di serie A con il Verga Palermo – Costanza Verona è cresciuta nel vivaio dell’Andros Palermo, con la quale ha ottenuto la promozione dall’allora serie A3 alla A2.

Per le categorie Under 18 e Under 20, Costanza passa a Battipaglia nel 2016 e già nel primo anno vince il titolo di Mvp delle finali nazionali e viene inserita nel miglior quintetto della manifestazione.