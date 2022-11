Basket, serie A1 femminile, quinta sconfitta in otto partite

Lotta Ragusa ma perde in casa con Sassari che si aggiudica il derby delle isole. Finisce 75-78 per le ospiti la sfida dell’ottava giornata del massimo campionato di basket femminile.

La prima partita dopo le dimissioni in settimana del tecnico Mirco Diamanti non è andata bene. La Dinamo Sassari ha espugnato il PalaMinardi al termine di un match equilibrato ma ancora una volta sono stati i dettagli a fare la differenza, in negativo, per le iblee costrette alla quinta battuta d’arresto in otto giornate.

Con coach Beppe Caboni a dirigere le danze, Francesca Dotto e compagne volevano e tenevano a portare la prima vittoria davanti al pubblico amico che purtroppo, ancora una volta ha dovuto masticare amaro a fine partita.

A Ragusa non bastano le doppie doppie di Anigwe e Vitola

Eppure, anche questa volta la partita è sembrata alla portata, almeno prima che nei momenti più importanti e decisivi dell’incontro Holmes non diventasse un fattore, finendo per essere meritatamente la migliore realizzatrice della contesa, con 22 personali. Per Ragusa le doppie doppie di Anigwe e Vitola, con 11 punti e 10 rimbalzi la prima e 16 punti e 10 rimbalzi la seconda.

Iblee sbagliano l’ultima azione

La contesa si chiude, di fatto, quando con Sassari avanti di due punti, Ragusa ha l’ultima azione per impattare la partita ma non trova il canestro e con il tabellone luminoso del Palaminardi che alla fine segna 75-78.

Caboni “Ci abbiamo provato in tutti i modi”

“Le ragazze hanno dato il massimo, abbiamo provato in tutti i modi a vincere la partita, contro una squadra davvero bene organizzata – commenta coach Caboni – Loro sono state più brave di noi. Abbiamo sicuramente da sistemare delle cose dopo il cambio di allenatore, ed il viatico migliore sarebbero stati i due punti. Purtroppo abbiamo mancato in tutte le situazioni decisive sia in attacco che in difesa ma faremo sicuramente tesoro per le partite a venire”.

Ragusa-Sassari, il tabellino

Passalacqua Ragusa – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 75 – 78

Progressione parziali: 22-24; 33-35; 56-53; 75-78

Passalacqua Ragusa: Mallo NE, Romeo* 14 (2/2, 2/6), Consolini 7 (2/3, 1/2), Di Fine NE, Olodo NE, Salice NE, Dotto* 5 (1/1, 1/1), Hampton* 12 (5/9, 0/5), Vitola* 16 (4/11, 2/2), Attura, Ostarello 10 (1/4, 2/4), Anigwe* 11 (5/11, 0/1). Allenatore Caboni.

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 8/22 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 41 14+27 (Vitola 10) – Assist: 22 (Romeo 6) – Palle Recuperate: 3 (Ostarello 2) – Palle Perse: 9 (Dotto 2) – Cinque Falli: Hampton, Vitola.

Banco Di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo, Mazza NE, Carangelo* 9 (1/2, 2/7), Arioli NE, Gustavvson* 2 (1/2, 0/1), Makurat* 20 (5/7, 2/10), Fara NE, Thomas* 19 (4/5, 3/6), Holmes* 22 (6/10, 2/4), Ciavarella 6 (1/1, 1/2). Allenatore Restivo.

Tiri da 2: 18/28 – Tiri da 3: 10/32 – Tiri Liberi: 12/19 – Rimbalzi: 32 8+24 (Holmes 8) – Assist: 17 (Holmes 6) – Palle Recuperate: 5 (Holmes 2) – Palle Perse: 7 (Holmes 3) – Cinque Falli: Thomas

Arbitri: Terranova F., Castellaneta A., Coraggio A.