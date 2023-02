Pallavolo maschile serie B, sabato 25 febbraio la sfida al PalaOreto

Tre punti nel mirino. La Re Borbone Saber Palermo non vuole fermarsi. E per continuare a sperare nella rimonta play off riceve sabato 25 febbraio il Papiro Fiumefreddo al PalaOreto per la diciassettesima giornata del campionato di serie B di pallavolo maschile.

Reduce da due successi consecutivi sulla capolista Letojanni e sul Siracusa, il sestetto allenato da Nicola Ferro deve centrare il tris per continuare a tenere vive le speranze di raggiungere gli spareggi promozione, in una giornata che propone lo scontro diretto tra Viagrande e Lamezia, ovvero le due formazioni che occupano il secondo e terzo posto rispettivamente con 5 e 2 punti di vantaggio sui palermitani.

Il Papiro Fiumefreddo, penultimo in classifica con appena 4 punti, è squadra con poca esperienza e imbottita di giovani, ma capace di slanci d’orgoglio. Lo dimostra l’ultimo impegno contro la capolista Letojanni che si è imposta sugli etnei per 3-1, soffrendo non poco e imponendosi nel quarto set con un eloquente 28-26 che testimonia il carattere tutt’altro che arrendevole della squadra di Frinzi Russo.

Re Borbone non può permettersi distrazioni

Ma la Re Borbone Saber Palermo non può permettersi disattenzioni da qui al termine della regular season: il sestetto del presidente Locanto deve vincere le 5 partite che rimangono da qui alla fine. E sperare in qualche passo falso delle formazioni che stanno davanti.

Biancoverdi al completo

Rispetto all’ultimo turno, il tecnico Nicola Ferro dovrebbe disporre dell’intera rosa al completo. L’ala Nicola Atria ha smaltito l’influenza e in settimana anche Fabian Gruessner si è allenato con continuità. Qualche apprensione per Andrea Simanella, alle prese con una infiammazione al ginocchio, ma dovrebbe farcela.

Ferro “Attenzione all’avversario”

“Il Papiro Fiumefreddo – ammette Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Saber Palermo – ha pochi punti e ha vinto un solo match, ma dobbiamo fare attenzione. Sabato per poco non hanno portato Letojanni al tie-break, dimostrando carattere e voglia di lottare. Ma noi abbiamo un solo risultato: conquistare i tre punti e cominciare a pensare al Villafranca”.

Locanto “Vincere per continuare a sperare”

“Vincere tutte le partite – dichiara Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – è il nostro obiettivo. Un percorso sicuramente non facile, ma la squadra è carica e convinta di potercela fare. Questa settimana, inoltre, guardiamo con molta attenzione allo scontro Viagrande-Lamezia, un’occasione per riavvicinarci al secondo posto”.

Il programma e la classifica, Re Borbone Saber quarta

Il programma della 17ma giornata: Universal Viagrande-Raffaele Lamezia; Paomar Siracusa-Sicily Villafranca Tirrena; Aquila Bronte-Callipo Vibo Valentia; Re Borbone Saber Palermo-Papiro Fiumefreddo. Riposano: Letojanni e Cinquefrondi.

La classifica: Letojanni 37 punti; Universal Viagrande 30; Raffaele Lamezia 27; Re Borbone Saber Palermo 25; Aquila Bronte e Cinquefrondi 20; Sicily Villafranca Tirrena 16; Paomar Siracusa 11; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.