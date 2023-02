Pallavolo maschile serie B, impresa biancoverde

Vittoria ed impesa. La Re Borbone Saber Palermo riesce dove tutte, finora, hanno fallito. Davanti al pubblico amico del PalaOreto, infatti, la squadra allenata da Nicola Ferro si impone sulla capolista Letojanni al tie-break al termine di una vera e propria battaglia.

I palermitani fermano così la corsa della regina del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile che si ferma a dieci vittorie consecutive. E tornano in corsa per i play off.

Il sestetto biancoverde si è imposto con parziali 25-20, 16-25, 25-19, 16-25, 15-7, costringendo sempre i messinesi – non apparsi all’altezza della loro fama – ad una affannosa rincorsa.

Una partita ricca di emozioni e di alti e bassi, contrassegnata anche da errori, ma decisa dalla grande voglia di biancoverdi del presidente Locanto che così riscattano le ultime due sconfitte (Viagrande e Bronte), confermano il terzo posto e mantengono invariate le chances di approdare ai play-off della Serie B, anche se adesso il distacco dalla seconda piazza occupata dal Viagrande (vittorioso a Fiumefreddo) si è allungato a 6 punti. Ma restano sei turni e tanti scontri diretti in grado di dare un volto diverso alla classifica.

Gruessner trascina la Re Borbone Saber Palermo

È stato anche stavolta l’opposto Gruessner a trascinare la Re Borbone Saber con una prova importante contornata da ben 24 punti. Ma tutta la squadra ha meritato gli applausi del pubblico del PalaOreto, dal libero Sutera ad Atria che si è fatto trovare pronto nei momenti decisivi, da Lombardo al palleggiatore Galia, fino ai centrali Blanco e Simanella, che hanno messo esperienza e freschezza al servizio della squadra.

La prossima settimana la Re Borbone Saber Palermo riposerà, prima di affrontare due partite consecutive in casa da non fallire contro Paomar Siracusa (18 febbraio) e Papiro Fiumefreddo (25 febbraio).

Altalena di emozioni

Partenza equilibrata nel primo set fino all’8-8, poi una battuta fuori di Battiato, un attacco errato di Torre e un’invasione permettono ai palermitani di arrivare al 12-9 e prendere la rincorsa. Un pallonetto di Atria e un attacco di Lombardo mettono fine al primo set: 25-20.

Anche il secondo parziale inizia con le due squadre a braccetto (2-2), poi la Re Borbone Saber Palermo sbaglia troppo e Cortina e Chillemi scavano un solco decisivo portando gli ospiti sul 12-4, 18-10 e al 24-16 finale che riequilibra la gara.

Nel terzo set c’è parità fino al 10-10, poi Gruessner riprende a martellare, ben supportato da Atria, e il parziale si chiude 25-19. Nel quarto set Letojanni ha un sussulto d’orgoglio e la ricezione dei biancoverdi non funziona, nonostante i cambi apportati da Ferro: 25-16 per gli ospiti. Gli jonici partono forte nel tie-break (2-0), ma si spengono presto e per i padroni di casa è una cavalcata vincente: 6-2, 10-6, 12-7. Un muro di Blanco e l’ennesimo attacco errato di Torre chiudono la partita sul 15-7.

Ferro “Vittoria prestigiosa ma potevamo chiudere prima”

L’allenatore Nicola Ferro commenta il successo che rilancia le quotazioni dei palermitani in zona play off. “Siamo felici per una vittoria prestigiosa, ma resta un pizzico di rammarico perché potevamo conquistare benissimo i 3 punti. Letojanni non ha giocato bene, anche per merito nostro, e potevamo approfittarne. Comunque la squadra, nonostante qualche errore di troppo, ha mostrato carattere. Benissimo Atria, bravo come sempre Gruessner, Sutera è stato praticamente perfetto, gli altri hanno fatto il loro a cominciare da Lombardo. Abbiamo compiuto un piccolo grande miracolo, ora pensiamo a vincere le partite che restano e vediamo cosa fanno gli altri. La speranza di raggiungere i play-off resta viva”.

Locanto “Grande soddisfazione”

Il presidente Giorgio Locanto: “Grande soddisfazione. Ci aspettavamo una risposta caratteriale da parte della squadra e c’è stata. Senza qualche pausa, potevamo portare a casa i 3 punti, ma va bene anche così. Perdendo, avremmo dovuto riporre le speranze, adesso invece restiamo in gioco. Proviamo a vincere le 6 partite che restano da qui alla fine della regular season e poi guarderemo la classifica. Speriamo di non finire la stagione ricordando le occasioni perdute…”.

Re Borbone Saber Palermo – Letojanni, il tabellino

Re Borbone Saber Palermo- Letojanni 3-2

Parziali set: 25-20, 16-25, 25-19, 16-25, 15-7

Re Borbone Saber Palermo: Sutera (L1), Blanco 4, Donato (L2), Ferro, Gruessner 24, Brucia, A. Simanella, Lombardo 14, Galia 1, Giordano, Opoku, G. Simanella 6, Atria 17, Banaouas. Allenatore Nicola Ferro.

Letojanni: Amagliani, Battiato 13, Torre 9, Vintaloro, Cortina 11, Saitta, Speziale 7, Balsamo 3, Chiesa (L1), Chillemi 16, Salomone (L2), Sciuto. All. Gianpietro Rigano.

Arbitri: Alessandro D’Argenio e Dalila Viterbo

Risultati e classifica

Questi i risultati e la classifica aggiornati del girone I della serie B.

I risultati della 14a giornata: Raffaele Lamezia-Cinquefrondi 3-1; Re Borbone Saber Palermo-Letojanni 3-2; Sicily Villafranca Tirrena-Aquila Bronte 1-3; Papiro Fiumefreddo-Universal Viagrande 1-3. Hanno riposato: Paomar Siracusa e Callipo Vibo Valentia.

La classifica: Letojanni 31; Universal Viagrande 28; Re Borbone Saber e Raffaele Lamezia 22; Aquila Bronte 19; Sicily Villafranca e Cinquefrondi 16; Paomar Siracusa 11; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.