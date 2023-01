Pallavolo maschile serie B, gli etnei passano con autorità

Amaro ritorno in campo per la Re Borbone Saber Palermo che nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B di pallavolo maschile, cade in casa 0-3 col Viagrande nel big match di avvio 2023. Al PalaOreto, lo “spareggio” per la seconda posizione nel girone I della quarta serie nazionale, è vinto con autorità dagli etnei allenati da Saro Trombetta con i parziali di 21-25; 16-25 e 18-25. Esame play off fallito per i padroni di casa.

Un successo che permette al Viagrande non solo di rimanere da solo al secondo posto ma anche di mettere una ipoteca sui play off. Gli etnei si confermano bestia nera dei palermitani: anche all’andata si imposero nettamente in 3 set.

Re Borbone Saber Palermo si ferma a 6 vittorie di fila

La Re Borbone Saber Palermo era reduce da sei vittorie consecutive e non perdeva dal 22 ottobre (0-3 sul campo della capolista Letojanni). Questa volta – come all’andata – il sestetto palermitano ha dovuto dare via libera all’Universal Viagrande che ha fatto leva sull’inarrestabile Boscaini. La squadra allenata Nicola Ferro ha provato a restare aggrappata ai rivali, passando in vantaggio all’inizio di tutti e tre i set, ma alla distanza ha ceduto commettendo troppi errori.

La ricezione è stata carente, il muro non ha fatto argine e nonostante la buona vena di Atria la squadra di casa ha subito a lungo le giocate potenti dei catanesi.

Nel primo set la Re Borbone Saber regge l’urto

La Re Borbone Saber è partita bene (2-0) e fino al 14-15 ha retto bene l’urto. Poi il Viagrande ha allungato fino allo strappo decisivo sul 20-16 chiudendo il primo set sul 25-21. I palermitani hanno fatto ancora sperare i loro tifosi all’inizio del secondo parziale, ma giunti sul 7-4 si sono spenti e sono usciti di scena con gli ospiti che hanno passeggiato fino al 25-16.

Ferro, costretto a far rifiatare Gruessner che è calato dopo un buon avvio, ha provato a far ruotare la squadra inserendo anche l’ultimo arrivato Banaouas, ma senza ottenere i risultati sperati. La Re Borbone Palermo ha iniziato con buon piglio anche il terzo set (1-0, 3-1, 4-2). Ma quando l’Universal Viagrande ha forzato i tempi è venuta fuori la migliore tecnica degli etnei che hanno raggiunto il 25-18 finale ed i tre punti partita.

Ferro “Noi mai tranquilli, ci siamo fatti travolgere”

L’allenatore Nicola Ferro analizza la prestazione, sicuramente negativa dei suoi che di fatto hanno dato strada libera agli avversari. “Non siamo mai stati tranquilli – sottolinea il tecnico della Re Borbone Saber Palermo – e abbiamo finito lasciandoci travolgere. Non c’è nulla da salvare dopo una prestazione così negativa, né dal punto di vista caratteriale né da quello tecnico: la differenza è stata abissale”.

Il tecnico prosegue: “Forse Atria è stato l’unico a salvarsi, ci ha creduto fino alla fine, ma accanto a lui c’è stato il deserto. Ci siamo estraniati dal gioco col passare dei minuti, senza comunque dimenticare che i nostri avversari sono forti e hanno fatto la partita perfetta come era già successo all’andata. Ma noi non abbiamo mostrato carattere, non abbiamo reagito in alcuna maniera e mai avevamo ricevuto così male”.

Locanto “Viagrande non ha sbagliato nulla, sconfitta ci può stare”

Il presidente Giorgio Locanto: “Viagrande ha ottime individualità e una base tecnica superiore: non hanno sbagliato praticamente nulla e la sconfitta poteva starci. Ma non mi è andato giù l’atteggiamento della mia squadra, dovevamo sopperire con la grinta e il carattere. Invece abbiamo facilitato il compito ai nostri avversari, non siamo riusciti a spezzare il loro ritmo e ci sono stati troppi appoggi sbagliati. Non vedere una reazione caratteriale mi ha molto amareggiato, al di là della sconfitta”.

Re Borbone Saber Palermo-Universal Viagrande, il tabellino

Re Borbone Saber Palermo-Universal Viagrande 0-3

Parziali: 21-25, 16-25, 18-25

Re Borbone Saber Palermo: Sutera, Blanco 8, Donato, Gruessner 5, Brucia, A. Simanella 3, Lombardo 3, Galia 5, Giordano, Opoku, G. Simanella 2, Atria 13. Allenatore Nicola Ferro.

Universal Viagrande: Bandieramonte 5, Bottino 5, Nicolosi 7, Dato, Giardina 1, De Costa, Sanfilippo 3, Libra, Boscaini 14, Lo Presti 5. Allenatore: Rosario Trombetta.

Arbitri: Alberto Mancuso e Giuseppe Citro di Salerno

I risultati della dodicesima giornata

I risultati della 12ma giornata: Paomar Siracusa-Letojanni 1-3; Sicily Villafranca Tirrena-Cinquefrondi 0-3; Papiro Fiumefreddo-Callipo Vibo Valentia 2-3; Re Borbone Saber Palermo-Universal Viagrande 0-3. Riposano: Aquila Bronte e Raffaele Lamezia.

Classifica

La classifica alla prima di ritorno: Letojanni 30 punti; Universal Viagrande 22; Re Borbone Saber Palermo 19; Raffaele Lamezia, Sicily Villafranca e Cinquefrondi 16; Aquila Bronte 14; Paomar Siracusa 8; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.