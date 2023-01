Pallavolo maschile serie B, al via il ritorno, Banauas arriva a Palermo

Vacanze finite per la Re Borbone Saber Palermo che domani, sabato 7 gennaio alle 18, riceverà al PalaOreto l’Universal Viagrande per la prima giornata di ritorno del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile ed il primo impegno ufficiale del 2023. Il big match di giornata sarà arbitrato dalla coppia Citro e Mancuso.

Un match dai tanti significati per la formazione palermitana che cerca la vittoria per rimanere da sola al secondo posto, per aumentare a 7 le vittorie consecutive e per concretizzare la rivincita nei confronti degli etnei che vinsero all’esordio in campionato. In biancoverde debutterà, inoltre il tunisino M’Hamed Banauas che torna a Palermo.

La Re Borbone Saber Palermo si gioca il secondo posto

L’anno si apre con uno scontro diretto che vale la seconda posizione. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento appaiate in seconda posizione a quota 19. Meglio di loro il Letojanni che ha raccolto nel girone di andata 27 punti.

All’andata si imposero i catanesi con un netto 3-0, ma il sestetto di Nicola Ferro era ancora in fase di rodaggio e tanti ingranaggi andavano perfezionati. La Re Borbone Saber Palermo poi ha cambiato marcia e un filotto di 6 vittorie consecutive ha permesso ai biancoverdi di scalare la classifica e raggiungere la piazza d’onore, l’ultima utile per accedere ai play off. Lo scontro con il Viagrande, dunque, assume i contorni di un vero e proprio spareggio: vincere significherà mettere una seria ipoteca sul secondo posto e continuare a sognare.

Banausas arriva a Palermo

La riapertura del mercato, intanto, ha portato una novità in casa Re Borbone Saber Palermo. Il presidente Giorgio Locanto ha perfezionato l’ingaggio del centrale M’Hamed Banauas, classe 1997, tunisino trapiantato a Mazara.

Si tratta di un ritorno, avendo giocato in maglia biancoverde negli ultimi tre anni. La formazione palermitana domani sarà al gran completo. L’unico dubbio riguarda il coach Nicola Ferro, costretto a fare i conti con l’influenza e la febbre. È stato allertato il suo secondo Giacomo Pecoraro.

Ferro “Occasione da non fallire”

Proprio l’allenatore palermitano presenta la sfida con il Viagrande e cosa può significare per la squadra palermitana. “Ci siamo allenati bene – dice il tecnico della Re Borbone Saber Palermo – e siamo pronti alla sfida anche mentalmente. Sappiamo che non possiamo sbagliare se vogliamo ambire ai play-off e blindare il secondo posto. La sconfitta dell’andata non fa testo. Era la prima di campionato, eravamo imballati e non avevamo fatto neppure una amichevole. Ora abbiamo trovato la quadratura e vogliamo continuare la scia che ci ha portato a vincere le ultime sei partite consecutive”.

Locanto “Sfida che sa di spareggio”

“Partita delicata e ricca di significati – ammette Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – Guardando la classifica è una sfida che profuma di spareggio, non sarà facile domare un avversario forte e imprevedibile ma anche in queste feste la squadra si è allenata con continuità e impegno, stando attenta anche all’aspetto alimentare. Sarà una bella partita e siamo fiduciosi. Speriamo che anche il pubblico accorra numeroso e ci dia una mano”.

Il programma della 12ma giornata

Il programma della 12esima giornata del girone I della serie B maschile: Paomar Siracusa-Letojanni; Sicily Villafranca Tirrena-Cinquefrondi; Papiro Fiumefreddo-Callipo Vibo Valentia; Re Borbone Saber Palermo-Universal Viagrande. Riposano: Aquila Bronte e Raffaele Lamezia.

La classifica, Re Borbone Saber Palermo e Viagrande seconde

La classifica: Letojanni 27 punti; Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande 19; Lamezia 16; Aquila Bronte 14; Sicily Villafranca e Cinquefrondi 13; Paomar Siracusa 8; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.

Serie B1 femminile, Terrasini riceve Roma

In campo anche la B1 femminile. Domani la Duo Rent Terrasini riceverà al Geodetico Comunale la Volleyro Roma con inizio alle 15 per la dodicesima giornata del girone E della terza serie nazionale. Arbitreranno Martorino e Rossino.

Compito arduo per le Dragonesse allenate da Enzo D’Accardi che nelle nove partite fin qui disputate hanno raccolto 7 punti e sono in decima posizione con una sola lunghezza di vantaggio dalla zona retrocessione.

Le capitoline, invece, sono terze con 19 punti (7 vittorie e 2 sconfitte).