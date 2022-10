Pallavolo, serie B, debutto amaro per la squadra di Nicola Ferro

Esordio da dimenticare per la Re Borbone Saber Palermo che perde a Viagrande per 3 set a 0 nella prima giornata del girone I del campionato nazionale di serie B di pallavolo. Gli uomini allenati da Nicola Ferro lottano nei primi due set ma sono mancati nei momenti topici lasciando l’intera posta agli etnei.

I parziali di 25-20, 25-21, 25-17 sintetizzano il risultato in maniera perfetta. Nella terza frazione i padroni di casa hanno preso il largo e conquistato tre punti meritatamente mostrando il giusto cinismo nei momenti che contano. Pesa, però, l’infortunio alla spalla di Atria, costretto a giocare a mezzo servizio nei primi due set e a saltare l’intero terzo set.

Saber Palermo lotta, Viagrande non sbaglia

L’Universal Viagrande, trascinata dal tridente Bandieramonte-Boscaini-Nicolosi, è partita a razzo portandosi prima sull’8-5 e poi sul 16-13 e 21-15. La Re Borbone Saber ha stretto i denti grazie ai punti di Gruessner e Lombardo ed è rimasta a lungo attaccata agli avversari, cedendo solo nella fase finale (25-20). Stesso andamento nel secondo set, con i catanesi avanti 8-7, 16-13 e 21-17, prima di allungare fino al 25-21. I palermitani si sono portati in vantaggio all’inizio della terza frazione (8-7). Ma poi hanno subito la rimonta dei padroni di casa (16-12) dando nel finale via libera ad una squadra che ha dimostrato più potenza e determinazione.

Ferro “Abbiamo subito in ricezione”

L’allenatore Nicola Ferro ha commentato la partita. Queste le sue parole: “Gli avversari si sono dimostrati forti, me li aspettavo così e noi siamo mancati nei momenti decisivi, soprattutto nei primi due set. Abbiamo subito tanto in ricezione e non siamo riusciti ad adattare il nostro gioco al loro. C’è mancata esperienza e concentrazione. Ora speriamo di recuperare Atria per la prossima partita”.

Locanto “Condizionati da infortunio di Atria ma Viagrande ha meritato”

Giorgio Locanto, presidente del Re Borbone Saber Palermo, si focalizza sull’infortunio ad Atria ma ha reso omaggio alla prestazione degli avversari.

“Il problema alla spalla di Atria ci ha condizionati – ha sottolineato – ma non basta a giustificare la sconfitta. L’Universal si è dimostrata forte tecnicamente ed esperta, meritando il successo. A noi è mancata la continuità, il ritmo e la concentrazione. Ora pensiamo subito alla prossima partita in casa contro l’Aquila Bronte, c’è l’occasione per il riscatto prima dell’altra difficilissima trasferta a Letojanni”.

Viagrande-Re Borbone Saber Palermo, il tabellino, 12 punti di Gruessner

Universal Viagrande-Re Borbone Saber Palermo 3-0

Universal Viagrande: Bandieramonte 8, Bottino 6, Nicolosi 12, Dato, Giardina, De Costa, Arena, De Luca, Sanfilippo 3, Libra, Boscaini 11, Parco, Lo Presti 5. Allenatore: Saro Trombetta.

Re Borbone Saber Palermo: Sutera, Blanco 6, Donato, Ferro, Gruessner 12, Brucia, Simanella A 2, Lombardo 10, Galia 1, Giordano, Opoku 1, Simanella G. 1, Atria 2. Allenatore: Nicola Ferro.

Arbitri: Annalisa Martorino e Martina Rossino.

Parziali: 25-20, 25-21, 25-17

Risultati e classifica della prima giornata

I risultati della prima giornata del girone I del campionato di serie B: Letojanni-Paomar Siracusa 3-1; Cinquefrondi-Sicily Villafranca Tirrena 3-2; Callipo Vibo Valencia-Papiro Fiumefreddo 1-3; Universal Viagrande-Re Borbone Saber Palermo 3-0. Hanno riposato: Aquila Bronte e Raffaele Lamezia.

Classifica: Universal Viagrande, Papiro Fiumefreddo e Letojanni 3 punti; Cinquefrondi 2; Sicily Villafranca Tirrena 1; Aquila Bronte, Raffaele Lamezia, Paomar Siracusa, Callipo Vibo Valentia e Re Borbone Saber Palermo 0.