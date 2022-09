Pallavolo, serie B maschile a Santo Stefano amichevole in 4 set

Primo test pre-campionato per la Re Borbone-Saber Palermo che a Santo Stefano di Camastra ha affrontato la matricola Francavilla. La squadra allenata da Nicola Ferro si prepara in vista della serie B 2022-2023 che scatterà tra meno di due settimane.

Quattro set per la Saber Palermo con il Villafranca Tirrena

I biancoverdi hanno provato schemi e preso confidenza col ritmo partita affrontando sul neutro di Santo Stefano di Camastra la Sicily Fratelli Anastasi di Villafranca Tirrena, neopromossa in serie cadetta e quindi avversaria in campionato dei palermitani. Le due squadre si affronteranno per i tre punti il 19 novembre al PalaOreto di Palermo per la settima di andata ed il 5 marzo 2023 per il match di ritorno.

Contro un sestetto rivoluzionato e ricco di giocatori di esperienza (alcuni con un passato in A), il tecnico Nicola Ferro ha tratto le prime considerazioni e valutato i progressi della squadra che punta a un campionato di vertice.

Saber Palermo senza il capitano Blanco

La Re Borbone Saber, priva del capitano Giovanni Blanco, ha schierato l’organico titolare nei primi due set (conclusi sul 2-1), poi ha fatto ruotare i più giovani per dare loro minuti e la possibilità di crescere, cedendo il parziale ai messinesi. Sul 2-2 non si è giocato il tie-break e le due dirigenze si sono accordate per disputare qualche altra amichevole prima del via della stagione ufficiale, in programma l’8 ottobre.

Ferro “Dobbiamo ancora lavorare”

Il tecnico Nicola Ferro ha commentato il test dei suoi uomini. “È andata discretamente bene – ha detto – anche se c’è ancora tanto da lavorare. Contro una squadra esperta, profondamente cambiata rispetto all’ultimo campionato di C, abbiamo dimostrato di essere sulla giusta strada pur mostrando ancora qualche limite”.

Ferro prosegue nella sua analisi su quanto visto in campo: “Siamo imballati, ma questo era inevitabile visto il duro lavoro di carico effettuato in sala pesi. L’assenza di Giovanni Blanco si è fatta sentire, soprattutto sotto il profilo dell’esperienza, anche se Richard Opoku e l’altro centrale Gianluigi Simanella si sono ben comportati. Mi aspetto tanto da loro e dal giovane palleggiatore Renato Galia, che possiede un buon potenziale ma deve crescere”.

Ed ha concluso: “Ora dobbiamo forzare i tempi per arrivare al campionato al top. L’inizio sarà durissimo: alla prima giornata giocheremo in casa dell’esperto Viagrande e alla terza, dopo avere ospitato l’Aquila Bronte, saremo a Letojanni. Affronteremo subito due delle possibili candidate alla promozione e dovremo essere all’altezza del confronto”.

Locanto “Siamo al 60-70%”

“A Santo Stefano di Camastra è stato un test utile, in linea con le aspettative. Siamo ancora al 60-70% e naturalmente bisogna togliere un po’ di ruggine perché manca il ritmo. Le prossime amichevoli ci serviranno per crescere ancora e collaudare gli schemi. Sarà importante ritrovare Blanco per presentarci competitivi già alla prima di campionato. Ci aspetta una stagione difficile, con 4-5 squadre in grado di primeggiare”.

Debutto l’8 ottobre a Viagrande

Il campionato scatterà l’8 ottobre, quando la Re Borbone Saber debutterà in trasferta sul parquet del Viagrande. L’esordio casalingo è in programma il 15 ottobre al PalaOreto alle 18 contro l’Aquila Bronte. La stagione regolare si concluderà dopo 20 partite il prossimo 1 aprile. Le altre squadre in lizza sono la favorita Letojanni, Paomar Siracusa, Jolly Cinquefrondi, Sicily F.lli Anastasi, Tonno Callipo, Costa Papiro Catania, Lupi Partinico e Raffaele Lamezia.