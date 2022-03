Pallavolo, Serie B maschile

La Volo Saber Palermo suona la sesta, il Partinico perde con la corazzata Letojanni. Risultati altalenanti per le due compagini palermitane nella 21ma giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo maschile.

Volo Saber non dà scampo al Vibo Valentia ed è terza

Nessun problema per la Volo Saber che davanti al pubblico amico del PalaOreto vince 3-0 sul fanalino di coda della Vibo Valentia. Tutto facile per gli uomini di Nicola Ferro, vittoriosi con i parziali di 25-9, 25-12 e 25-16. Si tratta della sesta affermazione consecutiva per i neroverdi adesso terzi in classifica con 31 punti in 17 partite giocate. Il Lamezia, secondo, dista 4 lunghezze ma ha giocato due partite in meno.

Monologo Volo Saber

Sul parquet amico di via Santa Maria di Gesù, i neroverdi capitanati da Giovanni Blanco regolano agevolmente i vibonesi – ultimi nel girone M – dominando il match dall’inizio alla fine. Nessun colpo di scena, in una partita il cui mattatore è il solito Fabian Gruessner – 18 punti individuali – seguito dallo stesso Blanco (14). Un’occasione fruttuosa per Palermo, servita per dare spazio all’intera rosa a sua disposizione dopo l’egemonia di un primo set chiuso per 25-9. I padroni di casa fanno il bello e cattivo tempo, incisivi soprattutto nel fondamentale della battuta.

I diciotto punti raccolti nelle ultime sei gare portano la Volo Saber Palermo direttamente alla terza posizione in graduatoria grazie ai risultati maturati negli altri campi. È il caso di Papiro Fiumefreddo, spodestata dal gradino più basso del podio dopo la sconfitta al tie-break con Siracusa. Gli aretusei della Paomar – dietro di due punti rispetto a Palermo – hanno ancora due gare da recuperare.

Sabato prossimo, 26 marzo alle 18, Banaouas e compagni andranno a far visita alla capolista (e corazzata) Letojanni, ancora imbattuta e leader indiscussa del campionato nell’ultimo turno di regular season da calendario. Ad aprile, infine, spazio le formazioni recupereranno le quattro giornate rinviate in questi ultimi due mesi a causa del Covid.

Il tabellino, Gruessner e Blanco in doppia cifra

Volo Saber Palermo-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0

Set: 25-9; 25-12 e 25-16.

Volo Saber Palermo: Blanco 14, Ferro G., Gruessner 18, Banaouas 3, Simanella A. 4, Lombardo 7, Sibani 2, Gallo 1, Simanella G. 5, Sutera (L1), Runfola (L2). Allenatore Ferro.

Tonno Callipo Vibo Valentia: Bonsignore 3, Guarascio, Facciolo, Vizzari 6, Orto 6, Laurendi 2, Belluomo 3, Cugliari (L), Mirarchi ne. Allenatore Agricola.

Arbitri: Marianna Ricceri di Catania e Giovanni La Mantia di Corleone

Partinico sconfitto in casa dalla corazzata Letojanni

Pronostico rispettato al Don Pino Puglisi di Montelepre. Il Partinico ha fatto il possibile ma non ha potuto evitare la sconfitta interna con la corazzata Letojanni, sempre più prima nel girone M.

Buona, nonostante il passivo, la prova degli uomini di Lunetto che hanno perso i parziali 19-15; 20-25; 18-25 mostrando un gioco interessante. Il Letojanni, al sedicesimo successo in altrettante partite, è semplicemente più forte. Padroni di casa che rimangono sempre a +9 dalla zona pericolo.

B1 femminile, Terrasini ko interno con l’Arzano

Ko interno per il Terrasini. Alla struttura Geodetica fa festa l’Arzano che si impone in 3 set. Le dragonesse mettono in difficoltà le ospiti perdendo ai vantaggi la prima frazione per 25-27. La sfida finisce li. Le dragonesse non riescono più ad impensierire le avversarie che portano a casa gli altri due set con parziali vinti agevolmente a 12 ed a 15.

In classifica la matricola Terrasini scende al nono posto con 19 punti dopo 15 partite giocate nel girone F della terza serie nazionale. La squadra allenata da Enzo D’Accardi è in piena zona retrocessione. La quota salvezza, però, dista un punto e fino alla sesta posizione occupata dal Castellana Grotte che ha 21 punti ma con una partita in meno, le squadre non sono al sicuro.

In B2 femminile, il Caffè Trinca vince la 15ma partita di fila

Non si ferma la corsa del Caffè Trinca nel girone P della serie B2 femminile. Le rosanero allenate da Tommaso Pirrotta si impongono 3-0 sulla Volley Valley Funivia Etna con i parziali di 25-10; 25-19 e 25-19. Si tratta della 15ma vittoria in altrettante partite giocate. Le palermitane hanno raccolto 43 punti e conservano un vantaggio di +5 sulla Fly Volley Trapani vittoriosa sul parquet della MedTrade in 3 set.

Il fanalino di coda ComFer non ha giocato, causa Covid, con la Planet Strano Light.