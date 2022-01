Rinviate le prossime due giornate

Troppi casi di Covid19, e ben 149 partite rinviate nell’ultima settimana, 161 complessivamente nei tornei cadetti. La federazione italiana pallavolo ha rinviato le prossime due giornate, la 12esima e la 13esima, dei campionati nazionali di serie B. Le giornate, inizialmente, erano programmate per il 16 per il 23 gennaio.

In questo lasso di tempo, sono sospese anche le amichevoli ma le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

Le partite da recuperare

Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati cadetti si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid19, tenendo conto che a oggi sono i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile. Stando alla situazione attuale, si dovrebbe tornare in campo, dunque, a fine mese.

Confermate promozioni e retrocessioni

La federazione italiana pallavolo, nonostante le decisioni assunte in data odierna, conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei campionati.

Mercoledì 19 gennaio nuova riunione Fipav

Intanto, per mercoledì 19 gennaio è stata fissata un’ulteriore riunione degli organi decisionali della federazione per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova programmazione dell’attività. Saranno decise, verosimilmente le date dei recuperi delle giornate rinviate. Potrebbe, tuttavia, in base alla curva dei contagi, prospettarsi un ulteriore rinvio.

La situazione delle squadre palermitane in cadetteria

Volo Saber, serie B maschile, nessun caso segnalato; Duo Rent Terrasini, B1 femminile, diverse positività.

In B2 femminile Caffè Trinca Palermo, tre atlete ed un dirigente positive con i componenti del gruppo squadra in esame in isolamento fiduciario con sintomi lievi o nulli; MedTrade Volley Palermo, tre positivi; ConFer Us Volley Palermo, un caso.

Nessuna delle squadre palermitane è scesa in campo, sabato 8 gennaio, alla ripresa dei tornei dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, per i rispettivi impegni a causa del dilagare dei casi.