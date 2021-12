pallavolo, serie B maschile

Volo Saber liscia il poker di successi consecutivi e perde 3-1 a Fiumefreddo

Dopo sei sconfitte di fila, il Partinico vede le luce e vince 3-1 sul Cinquefrondi

In B1 femminile, il Terrasini vince ancora e si allontana dalla zona calda

Caffè Trinca sull’ottovolante in B2 donne, successo esterno e primo posto

Perdono senza riuscire a lottare MedTrade e Comfer con Pedara e Marsala

La Volo Saber si ferma a Fiumefreddo. Sfuma il poker di vittorie consecutive per i palermitani. I neroverdi perdono in 4 set sul parquet del Papiro nella nona giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Importante successo del Partinico che risorge e dopo 6 ko di fila si impone 3-1 sul Cinquefrondi.

Volo Saber inciampa

Si interrompe la striscia positiva di risultati della Volo Saber Palermo, sconfitta a Fiumefreddo di Sicilia dal Papiro. Dopo le affermazioni motivanti con Gupe, Volley Catania e Partinico, la squadra di Nicola Ferro deve arrendersi sul parquet della terza forza del campionato.

Palermitani che dominano la prima frazione di gioco e tengono testa agli etnei per buona parte del secondo set. Poi la caparbietà di Chiesa e compagni la fa da padrona, complici anche i diversi errori gratuiti in ricezione e la scarsa incisività in attacco da parte della compagine neroverde.

Non bastano la grinta di capitan Giovanni Blanco e la concentrazione di Marco Lombardo per aggiudicarsi la partita.

Buona partenza palermitana

La partenza della Volo Saber è incoraggiante, e la cabina di regia neroverde si affida sovente a Blanco per la risoluzione dei grattacapi (14-17). Lo stesso centrale mette in crisi la ricezione avversaria siglando un ace dai nove metri che costringe Frinzi Russo a chiamare tempo (17-21). Chiesa annulla il vantaggio palermitano (22-22); Lombardo in diagonale guadagna il primo set point (23-24), annullato da Nicotra (24-24). Servono due prodezze di Blanco per portare a casa il primo set siglato Volo Saber sul 24-26.

Troppi errori in attacco nel secondo set

La gara dei neroverdi dirotta sul binario della fatica dal secondo set. Il Papiro diventa più propositivo e testimonia che la posizione in classifica non è frutto di casualità, anzi. Equilibrio sostanziale, tra i muri di Blanco, gli attacchi di Lombardo e gli affondi di Di Franco sul 9-9.

In contrattacco Palermo spreca parecchio ed è costretta a rincorrere costantemente i padroni di casa. Lombardo è l’ultimo superstite dei segnali di recupero da parte dei neroverdi sul 19-19. Poi Fichera si esalta a muro su Giuseppe Ferro e sul 20-19, si spegne la luce in casa Volo sotto i colpi Di Franco, Chiesa e Rapisarda che archiviano il secondo set sul 25-20.

Papiro domina il terzo set

L’egemonia dei padroni di casa raggiunge l’apice nel terzo set. Parziale a senso unico in favore dei padroni di casa, trascinati da Nicotra, Di Franco e Chiesa che fanno la differenza, unitamente ai tanti regali offerti dagli ospiti in fase di ricezione e contrattacco. Papiro chiude la frazione 25-15 e ribalta il computo dei set portandosi sul 2-1.

Etnei in controllo anche nel quarto set

Il quarto set è sempre di fattura Papiro. Chiesa – miglior realizzatore del match con 20 punti – e Nicotra mantengono subito avanti gli etnei per il 5-2. Il massimo vantaggio dei locali giunge con il muro di Di Franco su Simanella per il 7-3. È sempre Di Franco protagonista con il muro (17-13).

Blanco riapre la contesa

Blanco accende le speranze di riaprire i giochi con due muri che portano lo svantaggio ad una sola lunghezza sul 18-17.

Il timeout richiesto dal Papiro è provvidenziale per schiarire le idee. Chiesa e Testa sospingono nuovamente la squadra (20-17), e la coppia Lombardo-Blanco tentano il recupero e si arriva sul 22-20. Fichera si affida completamente a Di Franco in un finale costellato da pecche da entrambi i lati del campo. Si chiude con l’errore al servizio di Simanella (25-22) e i tre punti in classifica per Papiro che consolida la terza piazza in graduatoria.

Ferro “Commettiamo diversi errori che ci penalizzano”

“Abbiamo combattuto contro una squadra di tutto rispetto – commenta Nicola Ferro, tecnico della Volo Saber Palermo – il rammarico? Commettiamo ancora diversi errori che ci penalizzano poi durante l’andamento della gara. Cercheremo di lavorare intensamente in settimana su questo aspetto peculiare”.

Il 2021 si concluderà con la trasferta di Vibo Valentia, dove la Volo Saber farà visita alla Tonno Callipo (sabato 18), relegata in ultima posizione in classifica.

Tabellino, Blanco, Gruessner e Lombardo in doppia cifra

Costa Dolci Papiro-Volo Saber Palermo 3-1

Set: 24-26; 25-20; 25-15 e 25-22.

Costa Dolci Papiro: Nicotra 16, Di Franco 15, Fichera 3, Nicolosi, Testa 10, Nucifora, Chiesa 20, Rapisarda 8, Lombardo (L1), Bellitto (L2) ne, Cassaniti ne, Spina ne, Zammataro ne. Allenatore: Frinzi Russo.

Volo Saber Palermo: Blanco 18, Ferro G. 3, Gallo 4, Gruessner 19, Banaouas 5, Simanella A. 3, Lombardo 12, Simanella G. 2, Faddetta, Sutera (L1), Runfola (L2). Allenatore. Nicola Ferro.

Arbitri: Rosa Privitera di Melilli e Vera D’Avola di Comiso (C.T. Fipav Monti Iblei).

Partinico vince 3-1 sul Cinquefrondi

Si rialza il Partinico che batte in 4 set il Cinquefrondi davanti al pubblico amico del Dino Puglisi di Montelepre. Un successo importante per la squadra di Franco Lunetto che interrompe una lunga serie negativa di 6 sconfitte consecutive e fa uscire i neroverdi dalla zona retrocessione. Successo importante perché ottenuto anche contro una formazione solida che rimane al quinto posto.

Partinico adesso a quota 8, con una lunghezza di vantaggio sulla zona calda.

Sfida vinta col cuore, primi due set equilibratissimi e chiusi 29-27 e 23-25. Seconda metà tutta appannaggio dei padroni di casa che si aggiudicano i due set successivi con un duplice 25-20.

B1 femminile, Terrasini ancora vittoriosa

Nel girone F del campionato di serie B1 femminile, terzo successo consecutivo per il Terrasini che si aggiudica in quattro set la sfida casalinga con l’Hub Ambiente Teams Catania.

Partita dominata nel primo set dalle ragazze allenate da Enzo D’Accardi che chiudono rapidamente la contese sul 25-10 e si portano sul 2-0 grazie al 25-23 nel secondo set. Le ospiti hanno un sussulto e giocano benissimo nel terzo parziale vinto 25-19. Rimane un fuoco di paglia: le gialloblu non sbagliano più niente e chiudono il quarto set sul 25-17.

I tre punti permettono alle dragonesse di raggiungere quota 13 che vale la settima posizione con due lunghezze di vantaggio sulla zona calda occupata dal Desi Volley Palmi, battuto mercoledì nel recupero del match della terza giornata.

In B2 femminile, Caffè Trinca a forza otto

Ottava vittoria consecutiva per il Caffè Trinca Palermo che domina in tre comodi set sul taraflex della Cassiopea Lavalux Sisa Saracena. Le rosanero sono prime in classifica con 24 punti nel girone P della serie B2.

Oltre alla prestazione corale, bene anche tutte le singole: Lea Vujevic, ha siglato 16 punti, ed è fiancata da Aurora Vescovo a segno nel referto per 14 volte. Doppia cifra anche per Paola Carnazzo (10), mentre Nicoletta De Luca è la migliore block-girl dell’incontro.

L’ultimo impegno dell’anno solare in programma sabato 18 dicembre a Catania contro Volley Valley.

Pirrotta elogia le sue ragazze

Tommaso Pirrotta, allenatore del Caffè Trinca Palermo: “Devo dare grande merito alle mie ragazze per la prova superba che hanno svolto. Essere in vetta alla classifica vuol dire essere costretti a vincere senza discussioni. Occorre mantenere alta la soglia della concentrazione perché in ogni partita prevale l’importanza della posta in palio. Sapevamo di affrontare una squadra che ha reso difficile la vita a Marsala, tra le pretendenti alla promozione. In questo il gruppo ha evidenziato una maturità eccezionale e ha interpretato al meglio la partita”.

Il tabellino

Cassiopea Lavalux Sisa Saracena – Caffe’ Trinca Palermo 0-3

Set: 19-25; 13-25 e 20-25

La Saracena: Lisciandro 5, Costabile 6, Ferraro 6, Giannone 8, D’Arrigo 2, Agnello N. 4, Agnello I. (L), Santostefano ne, Agnello ne, Marino ne, La Monica ne, Tumeo ne. Allenatore Cortese.

Caffè Trinca Palermo: Vujevic 16, Vescovo 14, Di Bert 1, De Luca 7, Carnazzo 10, Lombardo 5, Lo Gerfo (L), C. Miceli ne, M. Miceli ne, Ferro ne. Allenatore Pirrotta.

Arbitri: Antonino Richichi e Claudia Durante (C.R. Fipav Calabria).

Comfer battuta in 3 set dal Marsala

Sulla carta era una missione impossibile. Ed il campo lo ha confermato. La Comfer Us Volley perde in 3 set col Marsala, vicecapolista del girone. I parziali di 13-25, 17-25 e 19-25 non lasciano dubbi sull’andazzo della partita. Palermitane penultime a quota 4. Marsalesi all’inseguimento del Caffè Trinca ad una sola lunghezza di distanza.

Per Medtrade nuovo scivolone interno

Nuova sconfitta per la cenerentola MedTrade che perde in casa 3-0 con la Strano Light Pedara con i parziali di 17-25, 20-25, 23-25. Rimane ultima ancora a quota zero la squadra di Linda Troiano. Pedara quinto con 15 punti totalizzati.