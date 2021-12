Pallavolo, serie B1 femminile

Successo fondamentale in chiave salvezza per la matricola Terrasini

Battuto in 3 set il Palmi con i parziali di 25-23; 25-20 e 25-16

Prima affermazione casalinga per il sestetto di Enzo D’Accardi

Vittoria e sorpasso. Missione compiuta per la Duo Rent Terrasini che in casa batte 3 set a 0 il Desy Volley Palmi nel recupero della terza giornata del campionato nazionale di B1 rinviata lo scorso 30 ottobre per il maltempo.

Un successo fondamentale per la squadra allenata da Enzo D’Accardi che con i tre punti conquistati alla struttura geodetica scavalca proprio le calabresi ed esce, per la prima volta in questa stagione, dalla zona retrocessione.

La classifica del girone F della terza serie nazionale recita Terrasini 10, Palmi 9 con la matricola siciliana in ottava posizione dopo 8 giornate. Un bel modo per festeggiare il giorno dell’Immacolata.

Prima vittoria interna per il Terrasini

È la giornata delle prime volte. Il successo ottenuto sul Palmi è il primo casalingo ed è il secondo consecutivo, che arriva pochi giorni dopo l’affermazione esterna a Cutrofiano in un altro match salvezza.

Complessivamente, le dragonesse, hanno al momento conquistato 4 punti tra le mura amiche (il primo era arrivato dal 2-3 con la Forex S. Salvatore Telesino. Dopo due ko interni per 3-1 con Modugno e la capolista Sanitaria Sicom Messina, è arrivato questo fondamentale successo per la lotta salvezza.

Primo set equilibrato

La sfida salvezza con il Palmi è iniziata bene per il Terrasini che è andato avanti nel primo set per 6-2, poi le calabresi hanno trovato la quadra andando a riequilibrare le sorti della sfida sul 7-7. Le palermitane si sono poi portate avanti sul 19-15 ma nelle fasi decisive della frazione, le ospiti ritrovavano il pareggio portandosi sul 23-23. Terrasini però trova lucidità nei momenti decisivi e piazza i due punti che danno il primo set.

L’equilibrio regna anche ad inizio secondo set ma il sestetto gialloblu si portato sul 10-5. Il vantaggio di Biccheri e socie è rimasto tale fino al 25-20 che manda il Terrasini avanti sul 2-0 nel computo dei set.

Terrasini non sbaglia e vince anche il terzo set

Padrone di casa avanti fino al massimo vantaggio raggiunto sul 17-10. Quasi in vista del traguardo, però, c’è stato un rallentamento e Palmi ne ha approfittato per una bella rimonta ed un parziale di 1-6. Sul 18-16, però, le padrone di casa si sono ricompattate e con un parziale di 7-0 hanno chiuso il set e la partita con un perentorio 3-0 benaugurante per il proseguimento della stagione. E sabato 11 dicembre ci sarà la sfida interna all’Hub Ambiente Catania, un match agevole sulla carta con le etnee penultime a quota 3.