In B1 femminile, il Terrasini si sblocca a Terrasini

La Volo Saber Palermo si aggiudica il match salvezza con la Gupe Catania

Partinico demolito in casa dal Siracusa al quarto stop consecutivo

In B1 femminile, primo acuto del Terrasini che batte il Cerignola in trasferta

In B2 donne, tutto facile per il Caffè Trinca che vince il derby con la Us Volley in 3 set

Sorride la Volo Saber Palermo, cade in casa e non ferma il suo momento negativo il Partinico. Questo il bilancio della sesta giornata del girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo per le formazioni palermitane.

Si sblocca la Volo e lascia l’ultimo posto

Primo successo stagionale per i neroverdi della Volo Saber Palermo che dopo 5 sconfitte consecutive vincono 3-1 (25-23; 20-25; 27-25 e 25-14) ai danni della Gupe Volley Catania. Tre punti che fanno morale e classifica che arrivano dopo uno scontro diretto con una delle concorrenti per la lotta salvezza.

È il primo acuto che permette agli uomini allenati da Nicola Ferro di lasciare l’ultima posizione. Quattro punti in classifica al pari proprio degli etnei. Sei squadre concentrate in un fazzoletto di appena quattro punti.

Positivo l’esordio di Francesco Gallo

Giunto praticamente alla vigilia del match, il nuovo palleggiatore Francesco Gallo ha dato nuova linfa alla squadra palermitana.

Vittoria nel segno di Fabian Gruessner, migliore realizzatore dell’incontro con 28 punti. Ma ancora una volta è il giovane Giuseppe Ferro (14 punti all’attivo) ad apporre il suo sigillo tra gli atleti determinanti per la prima affermazione neroverde del torneo.

Doppia cifra realizzativa anche per Lombardo (13) ed una menzione di merito a Gianluigi Simanella che, con il suo ingresso al centro nel terzo set, ha contribuito fattivamente al recupero (dal 14-19) ed al successivo sorpasso rocambolesco ai danni di Catania (27-25).

Locanto “Rotto finalmente l’incantesimo”

Giorgio Locanto, presidente della Volo Saber Palermo: “Abbiamo finalmente rotto l’incantesimo. Mi è piaciuta molto la reazione dei miei ragazzi nel forte momento di difficoltà accusato nel terzo set. E’ stata una bella prova d’orgoglio ed un’iniezione di fiducia che attesta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che non meritiamo l’attuale posizione in classifica. Mi è piaciuta molto l’intesa tra Gallo e Gruessner. Permettetemi di lodare la prestazione del nostro giovane Giuseppe Ferro, che sta dimostrando partita dopo partita il suo potenziale; ma anche di Gianluigi Simanella, attento e concentrato nel momento in cui è stato chiamato in causa. Segno che la politica dei giovani incomincia a dare i suoi effetti”.

Giuseppe Ferro “Contentissimo della bella prestazione”

Giuseppe Ferro, schiacciatore della Volo Saber Palermo: “La mia prima partita da titolare in serie B, emozionante. Contentissimo di aver svolto una bella prestazione ed aver contribuito alla prima vittoria in questo campionato. Mi è piaciuta la grinta che abbiamo messo in campo, era importante che la squadra oggi desse queste risposte”.

Il tabellino, 28 punti di Gruessner e Lombardo in doppia cifra

Volo Saber Palermo – A Ricchigia Gupe Catania 3-1

Set: 25-23; 20-25; 27-25 e 25-14.

Volo Saber Palermo: Blanco 8, Ferro G. 14, Gallo 2, Gruessner 28, Banaouas 3, Simanella A., Lombardo 13, Simanella G. 3, Sibani, Sutera (L1), Runfola (L2), Faddetta ne. Allenatore: Ferro N.

A Ricchigia Gupe Catania: Corallo 13, Nicosia 7, Mancuso, Leonardi, De Luca, Scuderi F. 12, Musumeci, Romano 3, Scuderi R, Calabrese 18, De Costa (L1), Fassari ne, Buscemi ne, Magrì (L2).

Allenatore: Petrone.

Arbitri: Sofia Gagliano (Trapani) e Giuseppe Pampalone (Palermo).

Partinico demolito in casa dal Ragusa

La Volo Una sola la lunghezza di distanza dalla Mam Provenzano Partinico battuto in casa in tre set dal Siracusa con i parziali di 15-25; 20-25 e 15-25 al termine di un match chiaramente a senso unico e che ridimensiona i ragazzi di Lunetto al quarto stop consecutivo.

Serie B1 donne, Terrasini espugna Cerignola

Primo acuto del Terrasini. La squadra giallazzurro guidata da Enzo D’Accardi coglie il primo successo stagionale ed espugna in 3 set il Cerignola nella sesta giornata del girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile. Tre punti d’oro per il Terrasini ottenuti sul parquet di una diretta concorrente per la salvezza e si avvicina alla zona franca che dista adesso due lunghezze.

La matricola palermitana, adesso a quattro punti, ha dominato la partita con i parziali di 16-25; 19-25 e 16-25. Gatta a segno 19 volte, Bicchieri e Nielsen in doppia cifra con 13 e 12 palloni messi a terra. Murri a segno 7 volte, Compagnoni 5, Mercanti 2.

In B2 femminile, Caffè Trinca si aggiudica il derby

Sesta giornata del girone P della serie B2 femminile nel segno del Caffè Trinca che si aggiudica il derby stracittadino con la Comfer Us Volley in tre comodi set. Le rosanero archiviano la pratica con i parziali di 14-19; 25-13 e 25-10 faticando solo nel primo parziale. Partita a senso unico nelle altre due frazioni.

La squadra allenata da Tommaso Pirrotta centra la quinta affermazione consecutiva andando a quota 15 in classifica ed al secondo posto avendo disputato una partita in meno della capolista Marsala vittorioso in 3 set sul Traina Caltanissetta ed a 17 punti.

Comfer ancora ferma al palo: cinque sconfitte e senza aver vinto neppure un set. Ha riposato la Medtrade Volley Palermo.