Rosanero alla quarta vittoria consecutiva

Senza ostacoli, per ora, il Caffè Trinca, 3-0 a Caltanissetta e punteggio pieno

MedTrade cade a Comiso ed è ancora ferma al palo, Us Volley ha riposato

In B maschile, Volo Saber sconfitta in 3 set a Lamezia dalla capolista, Partinico impalpabile a Catania

In B1 donne, lotta ma perde ancora il Terrasini che cade in casa con la Narconon Melendugno Lecce

Quattro partite, quattro vittorie. Va a gonfie vele il Caffè Trinca Palermo che a Caltanissetta espugna con un perentorio 3-0 il parquet del Traina e continua a navigare a punteggio pieno e senza aver ceduto un set. La squadra allenata da Tommaso Pirrotta ha una partita in meno ed è seconda dietro al Marsala che guida dopo cinque giornate il girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo con 14 punti.

Un successo che non ammette repliche

Un’affermazione senza discussioni, in cui il sestetto rosanero, dopo aver osservato la settimana scorsa un turno di riposo, ha sbaragliato le avversarie concedendo le briciole. Lo dimostrano i parziali di 18-25, 13-25, 18-25 contro una squadra accreditata – e costruita – per lottare per la promozione.

Il dominio di Palermo è stato costante nell’andamento dei set, salvo l’unico momento di rilassatezza avvenuto nel terzo parziale in cui le nissene hanno condotto i giochi raggiungendo il massimo vantaggio sul 14-12. Un fuoco di paglia prontamente spento dal muro rosanero. Per l’Albaverde è stata notte fonda.

Pirrotta “Risultato non tragga in inganno”

Tommaso Pirrotta, allenatore del Caffè Trinca Palermo, vola basso e non vuole esaltare troppo gli animi. “Il risultato così rotondo non deve trarre in inganno – sottolinea – la prima parte di ogni set è stata molto combattuta e giocata punto su punto. Poi è indubbio che la squadra che ha giocato meglio e che ha distribuito meglio il gioco ha preso in mano la partita. Un giudizio sulle mie ragazze? Settimana dopo l’altra scopro un gruppo con carattere e desiderosa di vincere, devo dire una gran bella squadra”.

Allegra “Gara perfetta”

Luigi Allegra, direttore sportivo del Caffè Trinca Palermo: “E’ stato un match nel quale si è fatto valere il tasso tecnico. Una gara quasi perfetta, svolta egregiamente da tutte ma vorrei evidenziare la prestazione di Eva (Di Bert, ndr) che ha svolto una bella gara”.

Il tabellino, Vujevic, Carnazzo e Lombardo in doppia cifra

Traina Albaverde Caltanissetta-Caffe’ Trinca Palermo 0-3

Set: 18-25; 13-25 e 18-25

Traina Caltanissetta: Gervasi 7, Ferrarolo 1, Erba, D’Antoni 6, Apruti, Spena 4, Pagano, Milazzo 7, La Mattina 10, Tilaro (L), Raspanti ne, Zaffuto ne. Allenatore: Scollo.

Caffè Trinca Palermo: Di Bert, Vujevic 11, Vescovo 7, De Luca 8, Carnazzo 10, Lombardo 13, Lo Gerfo (L), Ferro ne, Visone ne, C. Miceli ne, M. Miceli ne. Allenatore: Pirrotta.

Arbitri: Paolo Pirronitto e Marianna Ricceri di Catania.

MedTrade sconfitta a Comiso

Nuova battuta d’arresto per la MedTrade Volley Palermo che perde la quinta partita di fila. Niente da fare, quindi, per le Aquilotte di Linda Troiano che si arrendono in 3 set a Comiso all’Agriacono FreeCom con i parziali di 25-21; 25-20 e 25-19.

La matricola giallazzurra ancora poco incisiva (e fortunata) nei momenti decisivi dei set. Adesso la sosta del campionato per la MedTrade Volley Palermo prima di affrontare il doppio turno esterno e sempre contro formazioni palermitane: sabato 27 novembre, alle 18.30, sul campo della Com.Fer e sabato 4 dicembre, alle 17 su quello del Caffè Trinca.

Ha riposato la Us Volley (Com.Fer).

In B maschile, niente miracoli per la Volo Saber

Sulla carta l’impresa era proibitiva. Il campo ha confermato le sensazioni della vigilia. La Volo Saber Palermo si arrende in 3 set a Lamezia sul campo della capolista che continua la sua marcia dopo cinque giornate nel girone M della serie cadetta nazionale maschile. Neroverdi fermi in ultima posizione con un solo punto conquistato.

La Volo Saber Palermo perde in casa della capolista Raffaele Lamezia, in quel Pala Sparti che sei mesi fa regalò uno scorcio di sogno e la finale play-off promozione per la serie A3 ai ragazzi di Nicola Ferro.

Segnali positivi

I palermitani hanno provato a contenere tutto il potenziale dei calabresi, in un testa a testa a dovere specialmente nel primo e terzo set. Per la Volo Saber i segnali positivi provengono dal giovane Giuseppe Ferro, tra i migliori in campo, capace di incidere sensibilmente in battuta e con personalità in attacco. Con lui i neroverdi recuperano buona parte dello svantaggio accumulato nel primo parziale, salvo poi cedere ad uno straripante Palmeri in stato di grazia.

Debutto di Faddetta

C’è anche la prima volta in maglia Volo per il palleggiatore Faddetta, che ha svolto con sacrificio il suo ruolo. Ricezione complessivamente promossa, da rivedere invece la gestione degli errori maturati in fase offensiva.

Locanto “Vero campionato inizierà con Gupe Catania”

Giorgio Locanto, presidente della Volo Saber Palermo, sottolinea: “Un risultato che fondamentalmente era messo in conto contro una formazione validissima che punta a recitare un ruolo da protagonista in campionato. Per noi il vero campionato inizierà dalla prossima gara interna contro Gupe Catania”.

Ferro “Buoni spunti che ci fanno ben sperare”

Nicola Ferro, allenatore della Volo Saber Palermo osserva: “Prendiamo gli aspetti positivi e costruttivi di una gara che sapevamo essere ardua. Ho tratto buoni spunti da Faddetta che, nonostante i pochissimi allenamenti, ha già manifestato una buona visione di gioco e una discreta intesa con i suoi compagni. E ovviamente la prestazione sfoderata da Giuseppe Ferro, che ha tenuto bene il campo per tutta la durata del match. Queste due riflessioni ci fanno ben sperare per il prosieguo del campionato”.

Il tabellino, Gruesnerr si conferma top scorer dei palermitani

Raffaele Lamezia-Volo Saber Palermo 3-0

Set: 25-22, 25-16 e 25-20

Raffaele Lamezia: Piedepalumbo, Viterbo, Chirumbolo 5, Paradiso 13, Iorno 7, Porfida 3, Ricco, Palmeri 21, Sacco (L) 1, Isabella ne, Citriniti ne, Graziano ne, Mancuso ne, Davoli ne. All. Torchia.

Volo Saber Palermo: Blanco 8, Ferro G. 6, Faddetta, Gruessner 10, Banaouas 3, Simanella A. 2, Lombardo 3, Simanella G., Sibani 1, Sutera (L1), Runfola (L2). All. Ferro N.

Arbitri: Stefano Adornato e Claudia Durante (Reggio Calabria).

Partinico ko a Catania

Nuova battuta d’arresto (la terza di fila) per il Partinico che si arrende 3-0 sul parquet della Volley Catania. I parziali non ammettono repliche: 25-21; 25-20 e 25-14 certificano un predominio degli etnei. I ragazzi di Lunetto rimangono fermi a quota 5. Ko preoccupante perché arrivato contro una formazione che fino ad ora non aveva conquistato nemmeno un punto.

In B1 donne, Terrasini battuto in casa

Lotta per due set ma cede alla distanza la Duo Rent Terrasini che perde in casa per 1-3 contro la Narconon Melendugno Lecce. Questi i parziali 29-31; 26-24; 19-25; 22-25 al termine di un match dai mille volti. Ancora una volta, i momenti decisivi sono stati fatali per le ragazze allenate da Enzo D’Accardi. Per il Terrasini è il quarto ko e la classifica piange: 1 punto in cinque giornate e terzultimo posto nel girone F della serie B1 nazionale.