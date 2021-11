Il nuovo arrivato già a disposizione per la trasferta di Lamezia

Vincenzo Faddetta è il nuovo palleggiatore della squadra allenata da Nicola Ferro

Torna in campo dopo un anno sabbatico coronato con la laurea in architettura

“Un onore tornare in campo, contento di dare una mano”

Vincenzo Faddetta è il nuovo palleggiatore della Volo Saber, formazione che milita nel girone M del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo. Lo ha annunciato la società del presidente Giorgio Locanto dopo la comunicazione dell’interruzione del rapporto con Marco Firriolo.

Cambia, dunque, la cabina di regia la squadra palermitana che dopo le prime quattro giornate insegue ancora la prima vittoria in un avvio stagionale che ha offerto finora poche soddisfazioni.

Chi è il nuovo regista della Volo Saber

Classe 1991, Faddetta cresce sportivamente nelle giovanili del Gs Pallavolo Villabate. Al suo attivo un titolo provinciale Under 18, quello conquistato con la società Palermo e il Volley di coach Leo Messana. Capitano della selezione palermitana a 16 anni durante il Trofeo delle Province del 2007, nel 2012 ha vinto il campionato regionale di serie D con Bagheria: in quella formazione, allenata da Gianvincenzo Cefalù, anche l’opposto Fabian Gruessner.

Svariati anni nella massima serie regionale con Olimpia Palermo, Palma Altavilla Milicia e, ultimo in ordine cronologico, Atletica Termini.

In campo dopo la laurea ed un anno sabbatico

Un anno sabbatico per Faddetta, quello della stagione 2020/21: il tempo di concentrarsi sullo studio, 110 buone ragioni per conseguire la laurea in architettura. Il suo impegno è massimo nello studio, in campo lavorativo. E da oggi, di nuovo nella pallavolo, al servizio di coach Nicola Ferro.

“Un onore tornare in campo, contendo di dare una mano”

“E’ un onore per me tornare in campo e, soprattutto, in una società storica e seria come la Volo – esordisce così Vincenzo Faddetta, il nuovo alzatore della Volo Saber Palermo – Ho accolto ben volentieri la proposta di tornare in campo e devo dire da subito che ho trovato un gruppo caloroso e disponibile. Conosco alcuni dei miei compagni, come Fabian (Gruessner), e sono contento di dare una mano. Tra l’altro giocare personalmente per la prima volta in una categoria importante come la serie B, al servizio di una realtà maschile blasonata come la Volo, è motivo di orgoglio”, chiude così il nuovo regista neroverde.

Già a disposizione sabato per la trasferta di Lamezia

Faddetta sarà già a disposizione della squadra sabato nell’impegnativa trasferta calabrese di Lamezia Terme contro la capolista del girone Raffaele Lamezia per la quinta giornata di campionato.